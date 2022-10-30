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Сегодня, 16:35

Аделия Петросян: «Довольна ли я победой? Я довольна, что откатала натренированное»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Аделия Петросян поделилась эмоциями после победы на втором этапе «Гран-при России» в Сочи.

«Ощущения отличные. Было все видно — что получилось и не получилось в прокате. Довольна ли я победой? Я довольна, что откатала натренированное. Все прошло более-менее. Изначально планировалось, что зайду на три четверных, а не на два, как в заявке.

Мой образ в произвольной? Сложная музыка, там идет сначала состояние пустоты, ощущение отчаяния, элементы сумасшествия, потом начинаешь выбираться из этого. Это сложный образ. Над этим надо много работать и думать, передавать все это.

Что буду делать с призовыми 500 тысячами рублей ? Я пока не планирую, на что тратить. О призовых не думала. Не самая главная цель.

Что дальше? Будет выходной. Встречусь с бабушкой, отдохнем, выспимся и будем дальше работать. Часов 9-10 поспать — оптимально.

Почему не получились четверные? Первый элемент — я переживала, что надо собраться и сделать, а риттбергер надо напрыгать чуть лучше на тренировках.

Я усовершенствованная версия Жени Медведевой? (усмехается) Три года об этом говорят. Я не против этого сравнения. Мне нравится Женя, она отличная спортсменка и личность, я ее уважаю. Но я считаю, что выросла и стала меньше похожа на нее. Все замечают наши различия.

Следила ли за прокатами конкуренток? Я обычно не смотрю на других участников. Так привыкла. Потом уже можно посмотреть, спросить, поздравить их с окончанием», — заявила Петросян.

Аделия Петросян
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