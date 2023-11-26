Гран-при России «Золотой конек Москвы»: трансляция произвольной программы женщин

Женщины выступят с произвольными программами на 6-м этапе серии Гран-при России «Золотой конек Москвы» в воскресенье, 26 ноября. Их прокаты продолжат второй соревновательный день в дворце спорта «Мегаспорт».

Начало — 15:00 по московскому времени. Трансляцию прокатов в полном объеме покажет официальный сайт Первого канала. Также в прямом эффире следить за «Гран-при России» по фигурному катанию в Москве можно в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

После короткой программы лидирует Камила Валиева — она набрала за свое выступление 81,27 балла. На втором месте идет Софья Муравьева (76,67), тройку замыкает Вероника Яметова (70,67).

Участники произвольной программы женщин на 6-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Дарья Третьякова

2. Виктория Нестерова

3. Мария Парамонова

4. Ангелина Палагина

5. Софья Чаплыгина

6. Екатерина Анисимова

Вторая разминка

7. Ксения Синицына

8. Камилла Нелюбова

9. Ксения Гущина

10. Вероника Яметова

11. Софья Муравьева

12. Камила Валиева

Гран-при России по фигурному катанию: расписание соревнований этапа в Москве