Кондратюк — о забытом вращении: «Дурость, это было в первый и последний раз»

Фигурист Марк Кондратюк прокомментировал свое выступление в шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.

«Скорее положительные эмоции от соревнований. Не то, чтобы прям от прокатов. Они были не идеальны во многих аспектах. Вчера это было видно. Но я рад, что виден прогресс. Как минимум в баллах. Я расстроился, что вчера допустил очень глупую ошибку. Это странно, такого никогда не было. Место после короткой не столь важно. Важно место после произвольной. Это была дурость. Это было в первый раз и, надеюсь, в последний. Я катаю на тренировках все. Все же бывают что-то забывают. Паспорт или сумку. Странно, наверно, для моего уровня. Приходится не расстраиваться и идти дальше. Зато на протяжении суток я наслушался шуток от всех. Буду пытаться к чемпионату России кататься лучше», — сказал Кондратюк.

По итогу соревнований Кондратюк занял второе место, набрав 275,25 баллов.