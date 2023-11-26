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Сегодня, 14:52

Кондратюк — о забытом вращении: «Дурость, это было в первый и последний раз»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Фигурист Марк Кондратюк
Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Марк Кондратюк прокомментировал свое выступление в шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.

«Скорее положительные эмоции от соревнований. Не то, чтобы прям от прокатов. Они были не идеальны во многих аспектах. Вчера это было видно. Но я рад, что виден прогресс. Как минимум в баллах. Я расстроился, что вчера допустил очень глупую ошибку. Это странно, такого никогда не было. Место после короткой не столь важно. Важно место после произвольной. Это была дурость. Это было в первый раз и, надеюсь, в последний. Я катаю на тренировках все. Все же бывают что-то забывают. Паспорт или сумку. Странно, наверно, для моего уровня. Приходится не расстраиваться и идти дальше. Зато на протяжении суток я наслушался шуток от всех. Буду пытаться к чемпионату России кататься лучше», — сказал Кондратюк.

По итогу соревнований Кондратюк занял второе место, набрав 275,25 баллов.

Марк Кондратюк
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