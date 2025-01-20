Тарасова о ЧР по прыжкам: «Наши ребята делают сложные вещи, благодарна им и тренерам»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступления фигуристов на чемпионате России по прыжкам.

«Все ребята очень старались и максимально для себя трудились. За это большая благодарность не только им, но и тренерам. Потому что это совсем другая работа. Они сделали оба дня соревнований изумительными. На этом турнире мы увидели то, что наши спортсмены могут делать и что они могут вставить в свои программы на следующий год. А умеют они очень сложные вещи», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Тарасовой.

Победителем третьего чемпионата России по прыжкам стала команда Санкт-Петербурга, второе место заняла сборная Москвы. В личном турнире сильнейшими стали Аделия Петросян, Николай Угожаев и пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.