Шешелева и Карнаухов победили на первенстве России среди юниоров
Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов стали чемпионами России среди юниоров. Спортивная пара набрала 194,8 балла.
Второе место заняли Таисия Щербинина и Артем Петров — 190,99 балла. Третьими стали Зоя Ковязина и Артемий Мохов — 188,48.
В танцах на льду победили Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, которые набрали 177,81 балла.
Второе место заняли Елизавета Малеина и Матвей Самохин — 176,00, третье — Зоя Пестова и Сергей Лагутов (172,52).
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