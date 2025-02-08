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Чемпионат России

8 февраля 2025, 17:16

Шешелева и Карнаухов победили на первенстве России среди юниоров

Руслан Минаев

Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов стали чемпионами России среди юниоров. Спортивная пара набрала 194,8 балла.

Второе место заняли Таисия Щербинина и Артем Петров — 190,99 балла. Третьими стали Зоя Ковязина и Артемий Мохов — 188,48.

В танцах на льду победили Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, которые набрали 177,81 балла.

Второе место заняли Елизавета Малеина и Матвей Самохин — 176,00, третье — Зоя Пестова и Сергей Лагутов (172,52).

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Фигурное катание
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