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Сегодня, 15:42

Роднина заявила, что не следит за чемпионатом России по фигурному катанию

Микеле Антонов
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» призналась, что не следит за чемпионатом России по фигурному катанию в Красноярске.

«Одинаковые баллы у Семененко и Гуменника? Там нужно смотреть, какая градация. Точно не могу сказать. Удивил ли результат на этих соревнованиях? Скажу честно, я не слежу за чемпионатом России», — сказала Роднина «СЭ».

Чемпионат России по фигурному катанию стартовал в Красноярске 22 декабря. Турнир продился до 25 декабря.

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