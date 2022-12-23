Роднина заявила, что не следит за чемпионатом России по фигурному катанию

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» призналась, что не следит за чемпионатом России по фигурному катанию в Красноярске.

«Одинаковые баллы у Семененко и Гуменника? Там нужно смотреть, какая градация. Точно не могу сказать. Удивил ли результат на этих соревнованиях? Скажу честно, я не слежу за чемпионатом России», — сказала Роднина «СЭ».

Чемпионат России по фигурному катанию стартовал в Красноярске 22 декабря. Турнир продился до 25 декабря.