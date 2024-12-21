Произвольная программа Дарьи Садковой на чемпионате России: видео
Дарья Садкова представила произвольную программу на чемпионате России-2025
Появилось видео произвольной программы Дарьи Садковой на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.
Спортсменка получила 161,54 балла за вторую соревновательную программу. По сумме двух выступлений она набрала 234,69 балла и стала серебряным призером чемпионата страны.
Видео произвольной программы Садковой доступно на сайте Первого канала.
Чемпионат России по фигурному катанию в Омске проходит с 19 по 22 декабря.
Источник: Первый канал
Новости