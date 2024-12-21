Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 15:25

Произвольная программа Дарьи Садковой на чемпионате России: видео

Дарья Садкова представила произвольную программу на чемпионате России-2025
Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Появилось видео произвольной программы Дарьи Садковой на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

Спортсменка получила 161,54 балла за вторую соревновательную программу. По сумме двух выступлений она набрала 234,69 балла и стала серебряным призером чемпионата страны.

Видео произвольной программы Садковой доступно на сайте Первого канала.

Чемпионат России по фигурному катанию в Омске проходит с 19 по 22 декабря.

Источник: Первый канал
Фигурное катание
Дарья Садкова
Читайте также
Дюков, Митрофанов и Каманцев подвели итоги 2024 года в российском футболе
Красно-белые берут «брата Абаскаля», он покупал Аршавина в «Арсенал», а теперь должен уберечь Угальде от ухода в «Челси»
В ФРГ подтвердили гибель пяти человек при ЧП в Магдебурге
«Все, ты ни за что не борешься». Тутберидзе ярко вернулась на внутренние старты
ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики ВПК Украины
Власти Татарстана сообщили о восьми прилетах беспилотников в Казани
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бестемьянова — о золоте Петросян: «Это было потрясающе! Дай Бог ей продержаться до Олимпиады на этом уровне»

Тутберидзе расплакалась после проката Петросян на чемпионате России

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости