Произвольная программа Дарьи Садковой на чемпионате России: видео

Появилось видео произвольной программы Дарьи Садковой на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

Спортсменка получила 161,54 балла за вторую соревновательную программу. По сумме двух выступлений она набрала 234,69 балла и стала серебряным призером чемпионата страны.

Видео произвольной программы Садковой доступно на сайте Первого канала.

Чемпионат России по фигурному катанию в Омске проходит с 19 по 22 декабря.