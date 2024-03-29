Тренер российских танцоров Соколова: «Какое место заняли бы наши на чемпионате мира? Думаю, не в восьмерке»

Тренер петербургских танцоров Елена Соколова в разговоре с «СЭ» рассказала, почему сложно сравнивать мировые и российские танцы, а также предположила, какое место могли бы занять Александра Степанова и Иван Букин на прошедшем чемпионате мира в Монреале.

— Вы наверняка смотрели чемпионат мира в танцах. Какое место бы на нем заняла лучшая российская пара?

— Конечно, смотрела и пересматривала. Думаю, не в восьмерке. Но на самом деле, мы сейчас живем на двух разных планетах, сравнивать по баллам — неправильно. Надо сравнивать технические уровни, даже если они похожи, все равно судьи разные — у нас одни, у них другие. Их судьи нас с Олимпиады не судили и не смотрели, нигде с нами не пересекались, а наши судьи последние два сезона не видели иностранных спортсменов. Чтобы сравнивать баллы, нужно одновременное участие на одном турнире. Так что объективно невозможно оценить, как катались Саша [Степанова] и Ваня [Букин] на фоне Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса. Если наши три пары и их три пары выпустить в одной разминке или хотя бы по две, сразу стало бы понятно, кто мощнее и увереннее», — сказала Соколова «СЭ».

Победителями чемпионата мира-2024 в танцах на льду стали американцы Мэдисон Чок и Эван Байтс, набравшие за короткую и произвольную программы 222,20 балла. Второе место заняли представители Канады Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (219,68), а тройку лучших замкнули Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии (216,52).

На чемпионате России Александра Степанова и Иван Букин набрали 217,72 балла.