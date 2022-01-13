Три российских фигуриста заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. Так почему на Олимпиаду автоматом должен ехать Коляда?

Что показывает нам короткая программа с прицелом на Олимпиаду.

Чемпионат Европы. Мужчины

Короткая программа

1. Андрей Мозалев (Россия) — 99.76

2. Марк Кондратюк (Россия) — 99.06

3. Евгений Семененко (Россия) — 99.04

Три российских фигуриста на промежуточном подиуме чемпионата Европы — звучит как зимняя сказка, утопия, «фантастика на втором этаже» из анекдота. Хочется обниматься, бежать на Никольскую и с флагами продолжать новогодние праздники. И, конечно, верить, что эти места наши сохранят после произвольной программы.

Дисклеймер: все нижесказанное относится к расстановке сил здесь и сейчас. Разумеется, наши парни могут неубедительно откатать произвольную программу. Но мы исходим из того, что все они сейчас в звенящей форме — это действительно видно. Такой концентрации, атлетизма и уверенности от наших одиночников мы не наблюдали, может, лет 10-15.

У федерации действительно непростой выбор

Если Европу мы выносим на таком спокойствии, давайте вернемся к нашим ребятам. Этот вопрос не задушишь и не убьешь — так кому ехать на Олимпиаду? Коллега Настя Рацкевич вчера бросила в материале такую фразу: позиции Коляды в сборной непоколебимы. Извините, но с какой стати они непоколебимы?

Да, есть критерии отбора на Олимпиаду, но как мы увидели после чемпионатов России и США, они растяжимы. Поэтому давайте включим здравый смысл и отойдем на несколько шагов назад, чтобы окинуть прозорливым взглядом общую картину.

Опираться будем только на беспристрастную арифметику — хотя чего греха таить, в российском фигурном катании «грибы» Коляды сильнее всех, и он многое добирает за счет любви судей. Фигурист он выдающийся, но взаимна ли любовь? Может, федерации найти любовника поинтереснее? И посвежее. Да простит Михаил такие аллегории, но нынешних участников чемпионата Европы явно хватит на подольше — с этим же мы не спорим?

Коляда все еще надежнее, но уже не прыгает выше своей головы

Итак, выступления Коляды в нынешнем сезоне.

Finlandia Trophy: 82,75 в короткой программе, 256,98 в сумме. Падение с четверного тулупа в короткой, два квада на минусы в произвольной и «бабочка» на акселе.

Гран-при Италии: 92,30 и 273,55. Снова падение с тулупа в короткой и сразу три прыжка на минусы в произвольной. Чистых в сумме — два квада.

Гран-при России: 84,48 и 264,64. Снова падение с тулупа в короткой и практически падение на сальхове. В произвольной падение на сальхове и близко к падению с тулупа.

Чемпионат России: 94,26 и 283,70. «Бабочка» на акселе в короткой и наконец чистый прокат произвольной, но с тяжелым акселем (+0,34) и в облегченном варианте — всего два четверных в начале программы.

Михаил Коляда на прошлом, победном чемпионате России. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Простите, мемориал Панина-Коломенкина опустим, питерские соревнования слишком искажают оценки.

При всех пометках выше Коляда все равно самый стабильный российский фигурист — но благодаря компонентной части. Его произвольная программа, пожалуй, вне подозрений. Но в короткой преимущество над другими россиянами минимальное. А в ней очень важно не проиграть в команднике много, чтобы не повторился Пхенчхан. По технической оценке и вовсе Михаил был на чемпионате России в короткой программе девятым.

Его общая средняя оценка в сезоне выше всех, но ненамного. Конечно, срывы похлеще колядовских были и у Кондратюка, и у Семененко, и у Мозалева, но речь идет о начале сезона. А по падениям, несмотря на один лишний прокат, Кондратюк и Семененко и вовсе выше Миши.

Фигурист Средняя оценка за короткую программу Средняя оценка за произвольную программу Средняя сумма Падения Прыжки на «минус» «Бабочки» Четверные на «плюс» Михаил Коляда 88,45 181,27 269,72 4 7 2 8 Марк Кондратюк 87,45 167,30 251,85 3 10 1 14 Евгений Семененко 87,08 170,70 254,80 3 3 2 16 Андрей Мозалев 79,58 171,95 251,53 10 8 1 15

Так кто же лидер сборной России?

Если Мозалев, Кондратюк и Семененко так же синхронно выступят и в произволке чемпионата Европы, почему они должны уступить место в олимпийском составе и тем более команднике Коляде? Еще сложнее выбор между ними самими.

И ремарка на полях. Стоило ли Кондратюку на пресс-конференции после выигранного чемпионата России говорить, что лидер сборной — Коляда? Зачем так дипломатично? Мог ведь он обойтись формулировкой «здесь все близко, конкуренция высокая». А честолюбивый спортсмен-максималист мог бы и сказать что-то вроде «ну вы же видите, кто выиграл чемпионат России».

Если уж сами соперники признают главенство Коляды в очень спорных обстоятельствах... То его по любому надо брать на Олимпиаду и ставить в командник. Что это было? Для меня отгадка только в исконной публичной вежливости фигурного катания. В нем нельзя говорить плохо, надо всех уважать — а вот когда ты вышел из кадра, тогда уж... Впрочем, это точно не про Марка.

Коляду никто не списывает со счетов

Важный момент — никто не говорит, что Коляда не заслуживает место в составе. Вопрос лишь в том, как оно должно быть добыто. Не стоит ли уважаемым руководителям федерации заказать себе бизнес-класс в «Сапсане», прокатиться с ветерком в Петербург и посмотреть на прокаты тамошних фигуристов? Может, и Кондратюка прихватить, с Ленинградки на Ленинградский вокзал не так и далеко. Там и лесочек какой-нибудь поблизости найдется.

Чем так отличается эта история от 2019-го, когда на Кубок России приехали Медведева, Туктамышева и Константинова? Ну а если позиции Коляды действительно непоколебимы, некие прокаты в Красноярске в преддверии олимпийского командника просто обязательны и наверняка пройдут.