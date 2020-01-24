«Не для слабонервных». Авербух показал путь Тарасовой до комментаторской позиции на ЧЕ
15:13
Чемпион мира-2002 и серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух показал в Instagram путь до комментаторской кабинки на чемпионате Европы в Австрии.
— Вход на комментаторскую позицию для Татьяны Анатольевны Тарасовой, — сказал на видео Авербух. — Это, конечно, не для слабонервных.
На вопрос Авербуха: «Татьяна Анатольевна, как вы это делаете?» Тарасова ответила: «Легко!»
Ранее Тарасова раскритиковала место проведения чемпионата Европы, назвав его сараем.
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