ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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«Не для слабонервных». Авербух показал путь Тарасовой до комментаторской позиции на ЧЕ

15:13
Татьяна Тарасова и Евгения Медведева. Фото Ксения Нуртдинова
Татьяна Тарасова и Евгения Медведева. Фото Ксения Нуртдинова
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Чемпион мира-2002 и серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух показал в Instagram путь до комментаторской кабинки на чемпионате Европы в Австрии.

— Вход на комментаторскую позицию для Татьяны Анатольевны Тарасовой, — сказал на видео Авербух. — Это, конечно, не для слабонервных.

На вопрос Авербуха: «Татьяна Анатольевна, как вы это делаете?» Тарасова ответила: «Легко!»

Ранее Тарасова раскритиковала место проведения чемпионата Европы, назвав его сараем.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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