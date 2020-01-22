Татьяна Тарасова назвала сараем место проведения чемпионата Европы по фигурному катанию

Известный российский тренер Татьяна Тарасова раскритиковала условия, в которых проводится чемпионат Европы по фигурному катанию. Соревнования проходят под Грацем (Австрия) на арене Steiermarkhalle. Это надувной щшатер. Лед на территории Граца организаторы обеспечить не смогли.

— Это в прямом смысле дутый шатер, где не циркулирует воздух — мы еще посмотрим, как спортсмены будут кататься в таких условиях, — цитирует ТАСС Тарасову. — Рафаэль Арутюнян написал, что «непрофессионалы управляют профессионалами», и я с ним совершенно согласна. Проводя соревнования в таких условиях, организаторы не думают об атлетах и принижают статус важнейшего международного старта.

Эти же люди — пожилые и непрофессиональные — делают для нас правила, и они же опять запретили четверные прыжки (в короткой программе для одиночниц). Боятся наших успехов и результатов Тутберидзе? Лучше бы подтягивались к нам, но им не важен результат и не важно развитие фигурного катания — они его, наверное, уже не увидят. Мы работаем здесь по пятьдесят лет и больше, я лично на катке с четырех лет, так что мы знаем, как турниры проводятся, нас этому не надо учить.

Тренер вспомнила организацию Олимпийских игр 2014 года в Сочи

— Отвечали за каждый объект, понимали — все нужно делать в соответствии с понятием «доступная среда», и сегодня у нас ни один объект не сдается без этого, — сказала Тарасова. — Все должно быть доступно людям с ограниченными возможностями, и дело не во мне, и не в том, что я хромаю. Нас критикуют и склоняют по-разному, но сегодня чемпионат Европы проводится в настоящем сарае.