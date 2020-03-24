Великая уверена, что предвкушение Олимпиады слаще самих Игр

Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, саблистка Софья Великая в интервью «СЭ» высказалась о переносе Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса.

— Насколько тяжело вам будет ждать еще минимум год до 2021-го? Или вы вообще хотели бы Игры в 2022-м?

— Ну, что значит ждать? Я вообще считаю, что предвкушение — это слаще, чем даже само событие. Олимпиада пройдет как мгновение, а вот как ты будешь к ней идти — это останется. Плохо, что нет конкретной даты, к которой теперь готовиться. Но у меня достаточно наполненная жизнь, чтобы не зацикливаться на этом. От меня ничего не зависит, я могу только решить, продолжать мне заниматься спортом или остановиться. Я продолжаю. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Софьи Великой — здесь.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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