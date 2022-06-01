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Поздняков рассказал, при каких условиях готов вернуться на пост главы ЕКФ: «Одних извинений будет мало»

Поздняков рассказал, при каких условиях готов вернуться на пост главы ЕКФ
Читать «СЭ» в
Станислав Поздняков.
Фото Наталья Пахаленко/ОКР

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, при каких условиях будет готов вернуться на пост президента ЕКФ.

«У меня разрывался телефон. Много моих друзей и товарищей, просто неравнодушных людей писали слова поддержки. В основном это сообщения из западной Европы. Для меня человеческие взаимоотношения важнее позиции в международной организации. Думаю, когда закончится истерия, многие пожалеют о принятых решениях. Вернусь ли, если предложат? Если предложат вернуться, то те, кто предлагают должны быть очень убедительны для того, чтобы меня уговорить. Одних извинений будет мало», — сказал Поздняков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее, 31 мая, ЕКФ досрочно лишил Позднякова полномочий президента организации. Он возглавлял конфедерацию с 2016 года. В 2021 году Поздняков был единогласно переизбран на новый срок.

Станислав Поздняков
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