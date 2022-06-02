Софья Великая считает, что возвращение российских спортсменов на международные соревнования будет тяжелым

Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая считает, что возвращение российских спортсменов на международные соревнования будет тяжелым.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян к участию в соревнованиях. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

«Спортсмены должны быть готовы, когда нам нужно будет участвовать, — приводит слова Великой ТАСС. — Будет тяжело, возможно даже, к российским спортсменам будет предвзятое отношение, но рано или поздно международные соревнования начнутся».

По ее мнению, в России удастся сохранить уровень фехтования.

«Я думаю, мы сможем сохранить уровень фехтования. У нас большая страна, много спортсменов и квалифицированных тренеров. В России есть вся инфраструктура для этого. Нужно поддерживать спорт на таком уровне, чтобы у спортсменов оставалась мотивация работать дальше», — сказала она.

2 марта Международная федерация фехтования (FIE) временно отстранила россиян от участия в турнирах под эгидой организации, Федерация фехтования России подала иск на это решение в гражданский суд Швейцарии.