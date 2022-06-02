Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 11:11

Софья Великая считает, что возвращение российских спортсменов на международные соревнования будет тяжелым

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая считает, что возвращение российских спортсменов на международные соревнования будет тяжелым.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян к участию в соревнованиях. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

«Спортсмены должны быть готовы, когда нам нужно будет участвовать, — приводит слова Великой ТАСС. — Будет тяжело, возможно даже, к российским спортсменам будет предвзятое отношение, но рано или поздно международные соревнования начнутся».

По ее мнению, в России удастся сохранить уровень фехтования.

«Я думаю, мы сможем сохранить уровень фехтования. У нас большая страна, много спортсменов и квалифицированных тренеров. В России есть вся инфраструктура для этого. Нужно поддерживать спорт на таком уровне, чтобы у спортсменов оставалась мотивация работать дальше», — сказала она.

2 марта Международная федерация фехтования (FIE) временно отстранила россиян от участия в турнирах под эгидой организации, Федерация фехтования России подала иск на это решение в гражданский суд Швейцарии.

Источник: https://tass.ru/sport/14799263
Софья Великая
0
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Месси все-таки не провалил сезон. Лео мерз и плакал в Париже, болел ковидом, но все равно обогнал Роналду и взял титулы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поздняков рассказал, при каких условиях готов вернуться на пост главы ЕКФ: «Одних извинений будет мало»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости