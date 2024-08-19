Экстремальные
Новости Спортивные лайфхаки
Главная
Экстремальные

Сегодня, 13:15

Альпинист отправился на поиски тела погибшего товарища и пропал. Еще один россиянин сгинул в горах Пакистана

Российский альпинист Сергей Нилов пропал в горах Пакистана
Отдел спорта «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Альпинист Сергей Нилов (справа) в составе группы
Сергей Нилов (справа) в составе группы.
Фото Федерация альпинизма России
Каракорум напоминает об опасностях путешествий в высокогорье.

Один только Эверест ежегодно забирает жизни почти 10 альпинистов. Суммарно мир теряет ежегодно от 300 и более покорителей вершин по всей планете. Причем речь не только о туристах, не рассчитавших свои силы. Часто заканчивают свой жизненный путь в высокогорье и опытные скалолазы. Уже второго российского альпиниста за год забирает гора Гашербрум на севере Пакистана. Сергей Нилов с товарищами отправился на поиски тела погибшего в 2023-м на склонах этой вершины Дмитрия Головченко. Однако поход не увенчался успехом, и сам Нилов пропал без вести. Точно говорить пока ни о чем нельзя, но, вероятнее всего, и Сергеем случилась беда.

Сам сорвался с этой же скалы

В июле из России в Пакистан отправилась группа альпинистов из пяти человек во главе с Сергеем Ниловым. Целью группы был поиск тела погибшего в прошлом году Дмитрия Головченко. В 2023-м Головченко совершал восхождение на вершину Гашербрум в паре с Сергеем Ниловым. Однако на высоте около 8000 м Дмитрий сорвался в пропасть вместе с палаткой. Нилов тогда чудом выжил — один, без снаряжения, напарника и в непрекращающуюся метель. Дмитрий остался лежать на склоне горы. Сергей не мог помочь товарищу хотя бы уйти в последний путь, вернуть тело коллеги на родину он считал своим долгом. Только, видимо, коварная гора не простила Нилову попытки вернуться. По крайней мере об этом сообщают товарищи Нилова по экспедиции. В результате ледового обвала Нилов снесен вниз и с большой вероятностью погиб.

Жан Даниэль Пессион и&nbsp;Элиза Арлиан. Влюбленных спортсменов убила любимая вершина. Пара итальянских лыжников сорвалась со скалы

Остальной команде тоже досталось. Двое участников находились в тяжелом состоянии на высоте 6400 м. Двое успели спастись сами, за остальными выбралась команда на вертолете. Травмированы братья Сергей и Михаил Мироновы. К счастью, они спустились на 100 метров ниже. Альпинисты ночевали в палатке, где есть спальники, газ, продукты и аптечка. Евгений Яблоков и Алексей Баутин ожидали остальных в базовом лагере, так как плохо себя чувствовали и не выдвинулись на дальнейшее восхождение. Федерация альпинизма России сообщила, что пакистанская армия эвакуировала Баутина и Яблокова, им была оказана необходимая медицинская помощь. Солдаты попытаются снять с горы и Мироновых. Во время облета военнослужащие, вероятно, обнаружили и Сергея Нилова, который, судя по всему, не подает признаков жизни. Проведению спасательной операции мешают сложные погодные условия.

Фотография после сошедшего обвала и местонахождение Михаила Миронова и Сергея Миронова
Фотография после сошедшего обвала и местонахождение Михаила Миронова и Сергея Миронова.
Фото Алексей Баутин / Федерация альпинизма России

Состояние двух оставшихся в горах россиян может быть критическим

Посольство России в Пакистане находится в контакте с Военно-воздушными силами Исламской Республики Пакистан, Федерацией альпинистов России (ФАР) и участниками экспедиции. До братьев Мироновых, как следует из сообщения, пытаются добраться наземным способом, однако продвижению вперед мешают сильный ветер и практически нулевая видимость. Шансы на спасение оценивают полярно. «У Сергея Миронова, предположительно, перелом бедра и ребер. У Михаила серьезных травм нет. Они смогли могли спуститься метров на 100 ниже, нашли один из своих рюкзаков, который отбросило во время обвала. Затем им удалось найти рюкзак Сергея Нилова. Теперь у них есть все необходимое для жизнеобеспечения — еда, горелка, спальники, палатка, а также аптечка», — поясняют в Федерации альпинизма России. Секретарь Альпийской группы Пакистана Каррара Хайдри не столь оптимистичен. «Состояние двух россиян критическое», — сказал он газете Arab News.

Хайдри в принципе считает идею отправиться на одну из самых опасных вершин горной системы Каракорум беспечной и обреченной. Вершина Гашербрум хоть только 17-я в мире, но регулярно забирает жизни даже самых опытных альпинистов. «Сложнейший маршрут. Огромная высота (7925 м), отвесные скалы. Осложняется все и тем, что там нет спасательной службы, которая смогла бы быстро прийти на помощь», — цитирует «Комсомольская правда» альпиниста и заслуженного спасателя России Александра Гофштейна.

Ками Рита в&nbsp;лагере на&nbsp;Эвересте. Непальский альпинист в рекордный 30-й раз покорил Эверест. Ками Рита — настоящая легенда

Опасность горы подтвердила и смерть Головченко в августе 2023-го. «Митя и Сергей залезли в палатку, пристегнулись на страховочную стропу через стремя. Попили чаю, стали устраиваться на ночлег. Тут выяснилось, что палатка скользит и что так переночевать не получится», — рассказывал затем Баутин о моменте гибели товарища Нилова, за чьим телом он и отправился.

«Сергей вспоминал, как ухватил конец страховочной веревки, перестегнулся и вылез выравнивать площадку. Навязал узлов на страховочной веревке и закинул Мите. Митя начал собирать вещи, так как был риск, что они могут высыпаться из палатки. Затем Сережа слышит крики о помощи, но не успевает ничего понять — только видит печальный итог».

Нилов спустя почти год погиб примерно так же, как и его товарищ. В смерти Головченко он, очевидно, винил и себя, поэтому не мог поступить иначе. И все же стоило ли рисковать своей жизнью и жизнью других людей только лишь для того, чтобы вернуть домой уже погибшего друга, ответить тяжело. Но главное, что надо помнить, — горы ошибок не прощают.

2
0
Читайте также
Под Саратов прошел чемпионат России по пахоте
18 августа продолжится Чемпионат России по легкой атлетике
Американец объяснил решение пойти добровольцем на СВО
Станкович повторил рекорд Романцева, но остался кое-чем недоволен. Что произошло после победы «Спартака» над «Факелом»
Харрис заявила о продолжении работы США по достижению сделки о перемирии в Газе
Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Telegram
Популярное видео
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Известного скейтбордиста расстреляли из автомата на западе Москвы. Киллер ранен при задержании
Новости
RSS RSS
Все новости