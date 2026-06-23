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Сегодня, 17:29

Российская альпинистка Пекова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Сергей Филин

Российская альпинистка Алина Пекова сообщила том, что ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

33-летняя Пекова является уроженкой Кабардино-Балкарии. Альпинизмом она начала заниматься в 2017 году

«Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира», — написала Пекова в соцсетях.

В октябре 2024 года в 31-летнем возрасте Пекова покорила 14-й восьмитысячник — Шишабангма в Гималаях, высота которого составляет 8027 м. Она стала первой гражданкой России, поднявшейся на все 14 высочайших гор Земли.

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