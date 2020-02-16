Red Bull Ice Cross: россиянин Егор Тутариков поднялся на подиум в Японии

Россиянин Егор Тутариков стал третьим в гонке юниоров в Йокогаме и сохранил шансы на чемпионский титул по итогам сезона. Дмитрий Мурлычкин — 10-й в мужской гонке и закрепился на пятом месте в общем зачете чемпионата мира по скоростному спуску на коньках.

Этап Red Bull Ice Cross в Японии подтвердил: пребывание российских райдеров в элите является закономерностью. Доказательством стали завоеванные в Йокогаме претендентом на юниорский титул Егором Тутариковым бронзовые награды, а также уверенное выступление Дмитрия Мурлычкина, имеющего все шансы установить новый рекорд для наших соотечественников по итогам сезона чемпионата мира Red Bull Ice Cross.

Дмитрий Мурлычкин борется с Кайлом Кроксаллом и Стивеном Коксом.

Наилучший результат в чемпионате мира по скоростному спуску на коньках среди россиян в мужском зачете в 2011 году показал Андрей Лавров — он закончил сезон на седьмом месте. 22-летний москвич Дмитрий Мурлычкин сохраняет хорошие шансы побить этот рекорд. На этапе Red Bull Ice Cross в Японии россиянин занял 10-е место, благодаря чему закрепился в пятерке сильнейших общего зачета чемпионата мира.

Выступления в Йокогаме Мурлычкин начал уверенно, показав шестое место в квалификации. А в субботней гонке россиянин без особых проблем пробился в 1/4 финала, где встретился с соотечественником Германом Титовым, а также канадцами Кайлом Кроксаллом и Стивеном Коксом. Со старта заезда Мурлычкин вырвался вперед, оставив за спиной чемпиона мира-2012 Кроксалла. Но возрастной канадец, известный своими грязными выходками благодаря драке с немцем Фабианом Мелсом, а также многочисленными разборками с братьями Даллаго, не упустил шанс прибегнуть к борьбе на грани фола в погоне за россиянином.

При входе в один из поворотов Мурлычкин притормозил, сбросив скорость. В этот момент отстающий Кроксалл-старший руками вытеснил молодого райдера в сторону, освободив для себя выгодную траекторию, но запнулся и пропустил вперед и его, и Кокса. Стремясь за заветной путевкой в полуфинал, Мурлычкин достаточно жестко вышел из очередного поворота, влетел в борт и потерял скорость. В этой ситуации Кайл Кроксалл вновь отыграл позицию, помогая себе в борьбе с соперником руками. В результате оба канадца получили путевки в полуфинал японского этапа Red Bull Ice Cross, а россиянин закончил забег третьим.

«Этап ATSX 1000 в Японии был интересен в первую очередь техничным треком. Техника — моя сильная сторона. Но, к сожалению, выступить качественно не получилось, — прокомментировал Мурлычкин борьбу в 1/4 финала и оценил выступление Кроксалла-старшего. — В четвертьфинале я ехал первым, но соперники начали бояться конкуренции с моей стороны и стали бороться не по правилам. Поэтому буду дальше тренироваться и становиться сильнее».

Егор Тутариков соревнуется с Майком Тримблеем и Эйденом Джонстоном.

Гонка Red Bull Ice Cross в Японии выдалась удачной для тройки лидеров юниорского зачета. Накануне решающего заезда этапа ATSX 1000 в Йокогаме, чемпионскую гонку с небольшим разрывом друг от друга возглавляли три райдера — француз Артур Ришале-Чаудер, финн Лееви Накари и россиянин Егор Тутариков. Действующий обладатель титула лучшего молодого райдера планеты Джо-Джо Веласкес, пробившись в финал с тремя лидерами сезона, решил идти ва-банк. Проиграв старт Ришале-Чаудеру, Веласкес стал агрессивно преследовать француза.

Настигнув лидера сезона в одном из поворотов, американец толкнул надежно защитившего свою позицию райдера так, что он упал. За счет этого Веласкес вышел вперед, удержав первую позицию до финиша. Ришале-Чаудеру понадобилось время, чтобы вернуться гонку. Француз пропустил вперед Накари и пересек финишную черту третьим. Но судейская коллегия пересмотрела результаты гонки, наказав действовавшего чемпиона мира среди юниоров за нарушение правил четвертым местом. Благодаря этому, на высшую ступень пьедестала почета поднялся Накари, серебро получил Ришале-Чаудер, а бронзу — Егор Тутариков.

«Очень рад этому подиуму! Всю жизнь мечтал попасть в тройку на этапе ATSX 1000, — сказал Тутариков об этапе Red Bull Ice Cross в Японии. — После квалификации, которую провел на среднем уровне, я попал в хорошую сетку и практически без проблем прошел в финал. По пути к решающей гонке было несколько напряженных моментов, но эти трудности я смог преодолеть. Перед финалом мне стало плохо: закружилась голова, затошнило. Видимо, сказался недосып из-за смены часовых поясов, а также квалификационных заездов в ночное время суток. Плюс ко всему, мне не удавалась хорошо питаться. Да и усталость после пяти забегов также сказалась. В результате, после первого прыжка один конек ударился об другой и я больно упал. Не смог сразу встать из-за боли, но сумел доехать до финиша и поднялся на подиум».

Следующий этап Red Bull Ice Cross категории 1000 состоится в Подмосковье, в парке «Патриот» 21 марта 2020 года.

Результаты гонки в Йокогаме (мужчины):

1. Кэмерон Нааз (США)

2. Кайл Кроксалл (Канада)

3. Стивен Кокс (Канада)

4. Мирко Лахти (Финляндия)

5. Лука Даллаго (Австрия)

6. Майкл Юльянелло (США)

7. Джим де Паоли (США)

8. Скотт Кроксалл (Канада)

9. Дин Мориарти (Канада)

10. Дмитрий Мурлычкин (РОССИЯ)

Результаты гонки в Йокогаме (женщины):

1. Макси Плант (Канада)

2. Жаклин Лежер (Канада)

3. Аманда Трунцо (США)

4. Жюстина Зонн (Латвия)

5. Мариам Трепанье (Канада)

6. Анаис Моран (Швейцария)

7. Вероника Виндиш (Австрия)

8. Тамара Мювиссен (США)

9. Саманта Мювиссен (США)

10. Амандин Кондрое (Франция)

Результаты гонки в Йокогаме (юниоры):

1. Лееви Накари (Финляндия)

2. Артур Ришале-Чаудер (Франция)

3. Егор Тутариков (РОССИЯ)

4. Джо-Джо Веласкес (США)

5. Линус Олликаинен (Финляндия)

6. Владислав Иванов (РОССИЯ)

7. Леон Стеценко (РОССИЯ)

8. Скайлер Даймонд-Бурчук (Канада)

9. Гийом Либер (Франция)

10. Эли Шаффер (США)

Зачет чемпионата мира по итогам гонки в Йокогаме (мужчины):

1. Кэмерон Нааз (США) — 2200 очков

2. Кайл Кроксалл (Канада) — 2050 очков

3. Лука Даллаго (Австрия) — 1900 очков

4. Марко Даллаго (Австрия) — 1510 очков

5. Дмитрий Мурлычкин (РОССИЯ) — 1425 очков

6. Майкл Юльянелло (США) — 1197,5 очков

7. Робин Уорлинг (Великобритания) — 1085 очков

8. Мирко Лахти (Финляндия) — 1080 очков

9. Килиан Браун (Швейцария) — 1030 очков

10. Вацлав Коснар (Чехия) — 955 очков

Общий зачет чемпионата мира по итогам гонки в Йокогаме (девушки):

1. Жаклин Лежер (Канада) — 2500 очков

2. Амарда Трунцо (США) — 2375 очков

3. Мариам Трепанье (Канада) — 1975 очков

4. Анаис Моран (Швейцария) — 1950 очков

5. Вероника Виндиш (Австрия) — 1675 очков

6. Тамара Мювиссен (США) — 1637.5 очков

7. Жюстина Зонн (Латвия) — 1575 очков

8. Макси Плант (Канада) — 1200 очков

9. Малгожата Сыновец (Польша) — 1125 очков

10. Амандин Кондрое (Франция) — 1075 очков

Общий зачет чемпионата мира по итогам гонки в Йокогаме (юниоры):

1. Лееви Накари (Финляндия) — 2200 очков

2. Артур Ришале-Чаудер (Франция) — 2175 очков

3. Егор Тутариков (РОССИЯ) — 1950 очков

4. Джо-Джо Веласкес (США) — 1650 очков

5. Влад Иванов (РОССИЯ) — 1475 очков

6. Линус Олликаинен (Финляндия) — 1350 очков

7. Гийом Либер (Франция) — 1350 очков

8. Эндрю Уорлинг (Великобритания) — 1175 очков

9. Тео Ришале-Чаудер (Франция) — 1150 очков

10. Эли Шаффер (США) — 912,5 очков