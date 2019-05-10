Путин поздравил Конюхова с завершением первого этапа кругосветного перехода в Южном полушарии

Президент России Владимир Путин поздравил известного путешественника Федора Конюхова с завершением первого этапа кругосветного перехода на весельной лодке "Акрос" в Южном полушарии. Он отметил мужество и стойкость Конюхова, а также добавил, что эта уникальная экспедиция и его успехи имеют важное значение для воспитания молодежи, которая интересуется историей географических открытий и стремится продолжить славные традиции русских мореплавателей и путешественников.

– Уважаемый Федор Филиппович! Поздравляю Вас с завершением первого этапа кругосветного перехода на весельной лодке "Акрос" в Южном полушарии. Преодолев холод антарктических ветров и двенадцатибалльные штормы, Вы прошли более десяти тысяч километров – от Новой Зеландии до Южной Америки. И впервые в истории сумели достичь Мыса Горн на весельной лодке. Ваше мужество и стойкость в борьбе с океанской стихией восхищают миллионы людей во всем мире. И конечно, эта уникальная экспедиция, все Ваши успехи имеют важное значение для воспитания молодежи, которая интересуется историей географических открытий и стремится продолжить славные традиции русских мореплавателей и путешественников. Желаю Вам здоровья и осуществления новых исследовательских проектов. Владимир Путин, – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Федор Конюхов отправился в путешествие 6 декабря прошлого года. Он прошел в одиночку на весельной лодке "АКРОС" от Новой Зеландии к мысу Горн (южная оконечность Южной Америки). Это один из этапов трех кругосветного перехода.

В декабре 2019 года 67-летний россиянин намерен стартовать на отрезке между мысом Горн и Австралией, а в декабре 2020 года – между Австралией и Новой Зеландией. Общая протяженность маршрута – 27 тысяч километров.

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