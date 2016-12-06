Валентин Балахничев: "Удивило, что документальный фильм о допинге не был показан в прайм-тайм"

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев поделился с "СЭ" мнением о документальном фильме Первого канала "Болезни высших достижений", который увидел свет в ночь на вторник. Бывший руководитель удивлен выбору времени, в которое показывалась данная лента.
- В первую очередь меня удивило, что столь важный для России фильм показали не в прайм-тайм, а в то время, когда большинство ложится спать, – начал Балахничев. – И такое уже не в первый раз: осенью на российском ТВ тоже демонстрировали фильм на ту же тему в то же время. Кроме того, замечу, что предыдущие телерасследования не вызывали никаких действий со стороны международных спортивных организаций, поэтому важно, чтобы хотя бы российские спортивные власти отреагировали на демонстрацию фильма Первого канала. И надеюсь, что пресса обратит внимание людей на его содержание – россияне должны понять, что допинг перешел не от нас к ним, а от них к нам. (Гоша ЧЕРНОВ)
Полная версия интервью с Балахничевым скоро в "СЭ"
kozban400
Валентин Васильевич! То, что допинг пришёл к нам извне, знают все специалисты. Мы всегда отставали в области фармакологии. Но были "титаны-руководители" нашей федерации: братья Коробковы, Хоменков, Попов и другие, с которыми считались в ИAАФ. Они выстроили систему работы отечественной федерации: поиск талантов, поддерживали работу думающих тренеров, большое внимание уделялось методики тренировки, свою лепту в общее дело вносил ВНИИФК. А фармакология у нас всегда шла позади, что и подтверждает своим визгом в США господин Воробьёв. Ваша вина заключается в том, что вы со своими соратниками не предвидели, что когда-то допинговая вакханалия закончится. Материальная сторона у вас затмила всё разумное. Вы, даже сейчас, понимая что федерации необходима люстрация, занимаете крайне обструктивную позицию, в надежде, что всё вернётся на круги своя, как в ваши времена. Не вернётся. Проблемы спорта высших достижений будут решены, только я очень боюсь, что мы останемся на обочине, по крайней мере в лёгкой атлетики. Мы должны многое осознать, принять и пойти в ногу со временем, сохраняя всё позитивное из старой системы.
13:40 6 декабря
Xen1um
Айртон, тоже самое можно сказать про тебя, так что не скули
13:06 6 декабря
shpasic
этот фильм примерно как "человек и закон" про сборную России по футболу после Евро-2008?
12:40 6 декабря
Айртон
А кому нужен этот фильм?)) Он равносилен сплетням бабулек у подъезда и ни на что не влияет.)) Собаки лают, а караван идёт!)) (с).
12:30 6 декабря
maximum080
это Россия по другому у нас ни как
12:26 6 декабря