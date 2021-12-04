Избрание генерального директора РУСАДА Логиновой проходило под контролем ВАДА
Процедура избрания нового генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проходила под надзором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Как отмечается, оно не выразило ни одной претензии.
Ассоциация юристов России и Международный центр охраны здоровья, которые являются учредителями РУСАДА, в субботу провели общее собрание, на котором был утвержден новый генеральный директор Российского антидопингового агентства. Этот пост заняла Вероника Логинова.
«Логинова стала победителем конкурса, который проводился в соответствии с требованиями Всемирного антидопингового агентства, процедура избрания генерального директора проходила под чутким надзором WADA, ни одной претензии высказано не было, — цитирует ТАСС председателя правления ссоциации юристов России Владимира Груздева. — Отбор финалистов проводил новый наблюдательный совет организации, изменения в его составе также были требованием WADA и проходили на конкурентной основе».
Глава правления АЮР подчеркнул, что формирование нового состава наблюдательного совета позволило успешно завершить открытый конкурс на должность генерального директора РУСАДА.
«Это стало важной вехой в восстановлении статуса РУСАДА и внимательно контролировалось со стороны WADA», — сказал Груздев.
«Обновление состава органов управления РУСАДА было ключевой задачей двух учредителей организации — Ассоциации юристов России и Международного центра охраны здоровья, это чрезвычайно важный шаг и этап по возвращению на соревнования российских флага и гимна, а также по снятию запрета проведения крупных международных соревнований на территории РФ. WADA проинформировано о ходе изменений и приветствует формат их проведения. Надеемся, уже операционная деятельность обновленного РУСАДА позволит выполнить государственную задачу, укрепить авторитет нашей страны на международной арене и вернуть наши флаг, гимн, спортивную форму с российской символикой в декабре 2022 года», — заключил Груздев.
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