ВАДА не получило взнос от России за 2023-2024 годы

Глава пресс-службы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джеймс Фитцджеральд сообщил, что агентство не получило от России взносы за 2023 и 2024 годы.

«Я могу подтвердить, что ВАДА не получило взносы за 2023 и 2024 годы. Ежегодный взнос подлежит уплате в конце соответствующего года», — цитирует Фитцджеральда РИА «Новости».

Ранее Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Россия отправила ВАДА необходимую сумму за 2023 год, но в ВАДА не получили деньги из-за европейских санкций, наложенных на Россию.