РУСАДА в апреле выявило рекордное число нарушений правил доступности с начала года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле выявило 34 случая нарушения спортсменами правил доступности для тестирования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Этот показатель является рекордным с начала 2025 года. В январе было зафиксировано 25 нарушений, в феврале — 18, в марте — 21.

Спортсмен в случае трех нарушений правил доступности в течение года может быть отстранен от участия в соревнованиях и тренировочных сборах и позднее дисквалифицирован.