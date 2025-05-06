Допинг
Допинг

Допинг

6 мая, 22:10

Взнос России в ВАДА, возможно, «потерялся»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

В ВАДА до сих пор не поступили более 1,1 миллиона долларов от России, отправленные, по заявлению министра спорта России Михаила Дегтярева, 19 декабря 2024 года, подтвердили «СЭ» в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства.

Данный платеж был взносом России в ВАДА за 2023 год, общий объем которого должен был составить 1 267 023 долларов США. Часть этой суммы, чуть более 50 тысяч долларов (50 000 евро), Россия успешно перевела в июле 2024 года через южноафриканский банк, воспользовавшись тем, что у ВАДА в ЮАР есть офис и, соответственно, счет в местном банке.

Однако, основная часть платежа, как сообщают источники «СЭ», по какой-то причине была проведена в конце 2024 года не через ЮАР, а через российский банк, который с 21 ноября находился под американскими санкциями (SDN). В результате следы платежа в международной банковской системе пропали.

  • Веселый_

    хаха

    15.05.2025

  • Веселый.

    хаха

    15.05.2025

  • Весёлый'

    хаха

    15.05.2025

  • No Name 4

    следы платежа пропали - ну Россия, чо))) здесь не только лямы, тут лярды бесследно исчезают, во как!

    10.05.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Понятно что потерялся... а В ЧЬЁМ кармане он потерялся? Шо там, шо там одно жульё сидит:face_with_monocle:

    07.05.2025

  • Сомневающийся

    Когда было сказано, кому было сказано, а главное кем было сказано? Пытаетесь превратить любое событие, любую информацию в балаган, в склоку.

    06.05.2025

    Takayama

