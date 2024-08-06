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Париж-2024

Сегодня, 12:00

Пробы участников Олимпиады в Париже могут перепроверять на допинг до 2034 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Допинг-пробы, взятые у спортсменов во время Олимпийских игр в Париже, будут храниться 10 лет, в течение которых они могут быть перепроверены на наличие запрещенных веществ.

«Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, пробы могут храниться до 10 лет после их первоначального анализа и сохранять ту же юридическую силу в случае дальнейшего анализа и судебного преследования. Пробы не хранятся в ВАДА, подписавшие кодекс организации должны иметь письменную стратегию хранения и дальнейшего анализа в рамках своих программ тестирования», — приводит ТАСС слова пресс-службы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Олимпиада в Париже завершится 11 августа.

Источник: ТАСС
Олимпиада
ВАДА
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