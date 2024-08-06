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Париж-2024

Сегодня, 08:16

Греческого участника Олимпиады-2024 отстранили за нарушение антидопинговых правил

Ана Горшкова
Корреспондент
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Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции сообщил об отстранении за нарушение антидопинговых правил участника Олимпийских игр в Париже, чье имя не разглашается.

«Греческий олимпийский комитет заявляет, что он был проинформирован о положительной допинг-пробе одного из членов олимпийской команды в Париже. Национальное агентство Греции по борьбе с допингом заявляет, что на этого человека был немедленно наложен временный запрет, и поэтому НОК попросил удалить его из Олимпийской деревни», — говорится в заявлении организации.

Ранее греческая легкоатлетка Клаудиа-Полак, выступающая в прыжках с шестом, сообщила, что в одной из ее проб были обнаружены следы допинга, который мог быть занесен в организм в результате употребления мяса. Кнцентрация вещества находилась в пределах нормы, поэтому она была допущена до Олимпийских игр. Клаудиа-Полак не смогла пробиться в финальный этап соревнований.

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Источник: НОК Греции
Олимпиада
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