РУСАДА с начала года выявило 52 возможных нарушения антидопинговых правил
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отчиталось о выявлении 13 случаев возможных нарушений антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Всего за семь месяцев 2024 года выявлено 52 нарушения, 27 из них — за июнь и июль. Отмечается, что по сравнению с показателями за тот же период 2023 года число нарушений сократилось почти в 2 раза.
В июне стало известно, что
РУСАДА выявило рост числа нарушений доступности для допинг-тестирования.
Источник: ТАСС
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