РУСАДА с начала года выявило 52 возможных нарушения антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отчиталось о выявлении 13 случаев возможных нарушений антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Всего за семь месяцев 2024 года выявлено 52 нарушения, 27 из них — за июнь и июль. Отмечается, что по сравнению с показателями за тот же период 2023 года число нарушений сократилось почти в 2 раза.

В июне стало известно, что

РУСАДА выявило рост числа нарушений доступности для допинг-тестирования.