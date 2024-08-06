Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 12:06

РУСАДА с начала года выявило 52 возможных нарушения антидопинговых правил

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отчиталось о выявлении 13 случаев возможных нарушений антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Всего за семь месяцев 2024 года выявлено 52 нарушения, 27 из них — за июнь и июль. Отмечается, что по сравнению с показателями за тот же период 2023 года число нарушений сократилось почти в 2 раза.

В июне стало известно, что

РУСАДА выявило рост числа нарушений доступности для допинг-тестирования.

Источник: ТАСС
РУСАДА
0
Читайте также
Парагвайскую пловчиху выгнали из сборной за ночевку за пределами Олимпийской деревни
Зять Билла Гейтса снялся с турнира на Олимпиаде из-за травмы лошади
Состояние здоровья Шестерова пока не позволяет избрать ему меру пресечения
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Мэр Хиросимы процитировал Горбачева на церемонии памяти жертв бомбардировок
В СМИ сообщили о приобщении к делу Булгакова содержимого банковских ячеек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пробы участников Олимпиады в Париже могут перепроверять на допинг до 2034 года
Новости
RSS RSS
Все новости