РУСАДА получило три запроса на использование запрещенных препаратов в феврале

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в феврале получило три запроса от отечественных спортсменов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов для лечения.

«В феврале в РУСАДА поступило три запроса от спортсменов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов», — цитирует ТАСС пресс-службу РУСАДА.

В январе РУСАДА получило 8 запросов на терапевтические исключения. В 2020 году агентство получило 67 запросов, в 2019 году — 104.