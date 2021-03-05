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РУСАДА получило три запроса на использование запрещенных препаратов в феврале

09:59

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в феврале получило три запроса от отечественных спортсменов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов для лечения.

«В феврале в РУСАДА поступило три запроса от спортсменов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов», — цитирует ТАСС пресс-службу РУСАДА.

В январе РУСАДА получило 8 запросов на терапевтические исключения. В 2020 году агентство получило 67 запросов, в 2019 году — 104.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10841509

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