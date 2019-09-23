Маргарита Пахноцкая: «Никаких кардинальных решений по РУСАДА нет»

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что никаких кардинальных решений по организации со стороны ВАДА пока нет.

— Сейчас решения кардинального не будет никакого, потому что российской стороне начиная с прошлой недели дали три недели, чтобы предоставить официальные объяснения на те вопросы, которые появились у WADA, проанализировавшего ту базу данных, которую они получили и сопоставившего ее с той базой данных, которая у них была в распоряжении, — заявила Пахноцкая в интервью РИА Новости. — Об этом сегодня было доложено на исполкоме.

Поэтому решений кардинальных сегодня, лишаемся мы статуса (соответствия кодексу) или нет, не объявлено. Объявлено то, что в результате расследования обнаружены нестыковки, подробности направлены в адрес РФ, ждем ответа от РФ.

ВАДА инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре