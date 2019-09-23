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Маргарита Пахноцкая: «Никаких кардинальных решений по РУСАДА нет»

13:10

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что никаких кардинальных решений по организации со стороны ВАДА пока нет.

Поедут&nbsp;ли спортсмены из&nbsp;России на&nbsp;Олимпиаду в&nbsp;Токио?Россия может остаться без Олимпиады в Токио. Британцы нагнетают панику?

— Сейчас решения кардинального не будет никакого, потому что российской стороне начиная с прошлой недели дали три недели, чтобы предоставить официальные объяснения на те вопросы, которые появились у WADA, проанализировавшего ту базу данных, которую они получили и сопоставившего ее с той базой данных, которая у них была в распоряжении, — заявила Пахноцкая в интервью РИА Новости. — Об этом сегодня было доложено на исполкоме.

Поэтому решений кардинальных сегодня, лишаемся мы статуса (соответствия кодексу) или нет, не объявлено. Объявлено то, что в результате расследования обнаружены нестыковки, подробности направлены в адрес РФ, ждем ответа от РФ.

ВАДА инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190923/1558999363.html

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