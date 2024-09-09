Власов пожертвовал собой на «Вуэльте» ради команды. Россиянин помог Рогличу войти в историю

Наш велосипедист стал только 18-м на испанском Гранд-туре, но был очень заметен.

Велоспорт. «Вуэльта». Итоговый зачет

1. Примож Роглич (Словения, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 81.49,18

2. Бен О'Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale) + 2,36

3. Энрик Мас (Испания, Movistar) + 3,13

4. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education — EasyPost) + 4,02

5. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek) + 5,49...

9. Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates) +10,04...

18. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) + 55,05...

Победой словенского велогонщка Приможа Роглича из команды BORA-hansgrohe завершился третий и последний Гранд-тур в году — супермногодневка «Вуэльта Испании». Россиянин Александр Власов в генеральной классификации стал только 18-м, но все равно выступил очень неплохо — едва не выиграл тяжелейший горный этап и помог партнеру по команде Рогличу добиться исторической четвертой виктории на «Вуэльте».

Словенский ветеран по-прежнему хорош

Понятно, что Роглич изначально считался одним из главных фаворитов «Вуэльты». Бывший прыгун с трамплина сделал великолепную карьеру в велогонках на шоссе, особенно проявив себя как многодневщик. В активе 34-летнего Приможа есть золото в гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх в Токио, выигрыш «Джиро д'Италия» 2023 года, второе место на «Тур де Франс» — 2020. Но особенно хорош он всегда был именно в конце августа — начале сентября на «Вуэльте». Роглич побеждал в этой гонке трижды подряд с 2019 по 2021 годы, а в прошлом сезоне стал третьим во многом из-за внутрикомандной субординации. Тогда всю тройку призеров составили гонщики Jumbo-Visma — первым стал американец Сепп Кусс, вторым датчанин Йонас Вингегор, а третьим как раз Роглич.

В межсезонье Примож сменил команду, доказав, что даже в довольно солидном по меркам элитных многодневщиков возрасте способен очень на многое. Правда, на «Туре» проявить себя не получилось — словенец, как, кстати, и Власов, там сошел из-за травмы. Но успел полностью восстановиться к старту «Вуэльты». BORA — hansgrohe бросила в помощь опытному капитану на эту испанскую супергонку практически все лучшие силы — Власова, вице-чемпиона «Джиро» — 2024 Даниэля Мартинеса из Колумбии и 23-летнего немецкого таланта Флориана Липовица. И ставка на «Вуэльту» полностью оправдалась.

Все ради Роглича

А попотеть Рогличу и команде, надо признать, пришлось. Словенец уже на первой неделе захватил лидерство, однако на шестом этапе благодаря выигрышу из отрыва дня красную майку у него отнял 28-летний австралиец Бен О'Коннор. Это довольно сильный многодневщик, доказавший свою квалификацию четвертыми местами на «Тур де Франс» — 2021 и «Джиро» — 2024, вцепился в свой шанс отчаянно. Да, он по крупицам отдавал свое преимущество, но все равно держался на первом месте.

В итоге Роглич сумел перехватить лидерство только в минувшую пятницу на 19-м этапе, за два дня до финиша «Вуэльты» в Мадриде. Впрочем, австралиец был вознагражден за свои старания рекордным для себя вторым местом на Гранд-турах впереди множества сильных гонщиков, включая надежду Испании — Энрика Маса.

Роглич, выиграв в четвертый раз, сравнялся по титулам на «Вуэльте» с испанцем Роберто Эрасом, который первенствовал в 2000, 2003, 2004 и 2005 годах. Кстати, после «Вуэльты» — 2005 Эраса лишили первого места из-за положительной допинг-пробы, отдав победу россиянину Денису Меньшову. Но спустя много лет испанца восстановили в правах, придя к выводу об ошибке при допинг-тестировании.

«Рекорд? Это приятно. Приходилось идти на большие жертвы. И не только мне, но также моей семье и окружающим — все мы чем-то пожертвовали ради этого. Я просто счастлив и действительно ценю поддержку, которую получаю. Удастся ли выиграть в пятый раз? Было бы здорово. Побед никогда не бывает достаточно. Но четыре — это уже безумие», — прокомментировал Роглич свой успех.

Само собой, он отдал должное и товарищам по команде. Ведь тот же Власов фактически принес в себя жертву капитану, работая на него на тяжелых горных этапах. В частности, развозя Приможа в крутые подъемы и помогая задавать высочайший темп, разваливая группу лидеров, включая О'Коннора. При этом Александр едва сам не выиграл 15-й этап, где уехал в отрыв и финишировал вторым. Он на последних километрах догнал испанца Пабло Кастрильо, но тот на финише вновь ускорился и сумел-таки снова оторваться.

Что же касается генеральной классификации, то здесь Власов стал 18-м, хотя, думается, работая на себя, спокойно бы заехал в топ-10, как это сделал в 2023-м, когда финишировал в общем зачете седьмым. Но понятно, что интересы команды были важнее. Теперь, скорее всего, главной целью Александра станет чемпионат мира-2024 в Цюрихе (21 — 28 сентября), если, конечно, россиян туда все же допустят. Отметим также девятое место Павла Сивакова — россиянин с двойным гражданством, выступающий с 2022 года за Францию, стал девятым, повторив лучший результат на Гранд-турах. В 2019-м Павел также финишировал девятым на «Джиро».