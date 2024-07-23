Лучший велогонщик мира отказался от Олимпиады из-за девушки? Его невесту не взяли в Париж

Ранее Тадей Погачар жестко раскритиковал решение словенской федерации отказаться на Играх-2024 от Уршки Жигарт.

Тадей Погачар победным дублем на велогонках «Джиро д'Италия» и «Тур де Франс» в нынешнем сезоне доказал, что является сейчас за явным преимуществом лучшим велогонщиком мира. Мало того, многие уже предрекают 25-летнему словенцу скорую славу лучшего велогонщика всех времен и народов, настолько он хорош и универсал. После победы на «Большой петле» он собирался отправиться на Олимпиаду в Париж, однако внезапно отказался от участия в групповой гонке Игр-2024. Официально это объяснили усталостью после Тура. Но многие предполагают, что таким своеобразным бойкотом Погачар решил ответить национальной федерации на странное решение не брать в Париж его невесту — лучшую велогонщицу Словении Уршку Жигарт.

Звездная сборная лишилась звезд

О четырехкратном победителе Гранд-туров, трехкратном чемпионе «Тур де Франс» и победителе гигантского количества разнообразных гонок уже сказано очень многое. На днях он стал первым велопрофи в XXI веке, выигравшим в одном сезоне Тур и «Джиро», причем в обеих гонках просто-напросто доминировал. Что же касается Олимпийских игр, то Погачар изначально был включен в состав сборной Словении только в групповой гонке, которая запланирована в Париже на 3 августа. Хотя теоретически мог бы побороться за золотые медали и в индивидуальной гонке на время 27 июля.

Вообще в данный момент в велоспорте Словения — это едва ли не команда № 1, располагающая в теории двумя суперзвездами. На Играх-2020 в Токио многократный победитель Гранд-туров Примож Роглич выиграл золото в индивидуальной гонке, а Погачар завоевал бронзу в групповой гонке. Но Роглич в состав команды на Олимпиаду вообще не вошел, причем об этом объявили еще до его падения и схода на Туре-2024. По идее, Приможа в разделке мог заменить Погачар, но в итоге в этой дисциплине заявили куда менее звездного Яна Тратника. Хотя тут, по-видимому, сам Тадей особого желания не изъявил.

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Зато после обнародования состава лучший велогонщик планеты сильно возмутился по поводу состава женской сборной, куда вошли Евгения Буяк и Уршка Пинтар, а вот невеста Погачара внезапно оказалась третьей лишней. Что стало, похоже, очень неприятным сюрпризом как для самой 27-летней Уршки Жигарт, так и для ее жениха — пара помолвлена с 2021-го.

Цель Погачара — золото чемпионата мира

Конечно, Жигарт вряд ли могла претендовать на олимпийские награды, по мировым меркам она не считается звездой, хотя периодически показывает достаточно высокие результаты. Но этим летом она сделала золотой дубль на чемпионате Словении, выиграв как групповую гонку, так и разделку. Поэтому в федерации, по идее, должны были включить велогонщицу в состав по спортивному принципу, а вовсе не из-за желания угодить Погачару. Вот только не включили, чем вызвали гнев Тадея. «Мне очень неприятно. Уршка — двукратная чемпионка страны и лучшая словенская гонщица в Мировом туре, но ее не включили в состав на Игры. У меня нет слов. Ей идет словенская чемпионская форма. Горжусь тобой всегда», — написал Погачар в социальных сетях.

Как бы то ни было, после победы на «Тур де Франс» он предпочел не рассуждать о предстоящей Олимпиаде, а больше говорил о цели впервые в карьере выиграть чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Цюрихе. По идее, в этом есть резон — Тадей должен был подустать, да и трасса в Париже по рельефу подходит ему меньше, чем трасса в Цюрихе. Но все же нынешний Погачар, похоже, настолько силен и универсален, что мог претендовать в Париже на медаль и после любых изматывающих гонок. Однако он предпочел сняться.

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«К сожалению, в составе сборной Словении на Играх не будет Тадея Погачара, который отменил свое выступление из-за усталости. Его заменит Домен Новак. Мы желаем Дому всего наилучшего и успехов. Еще раз поздравляем победителя гонки во Франции с его третьей победой на самой престижной велогонке в мире, и мы надеемся, что он хорошо отдохнет и будет готовиться к следующим выступлениям», — прокомментировали внезапную замену Погачара в словенской велофедерации. Как бы то ни было, Погачара, Роглича и еще одного топ-гонщика, двукратного чемпиона и нынешнего второго призера Тура датчанина Йонаса Вингегора мы на Играх в Париже точно не увидим.