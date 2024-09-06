Российских велосипедистов вновь не пустили на чемпионат Европы. Не помогает и нейтральный статус

Европейский союз велосипедистов уже не в первый раз игнорирует наших соотечественников.

По меркам современного мирового спорта в велогонках россияне чувствуют себя более-менее неплохо. Многие получили нейтральный статус и соревнуются за профессиональные команды, причем тот же Александр Власов и вовсе считается одной из звезд. Также наши гонщики выступили на Олимпийских играх в Париже, пусть и без особого успеха. Однако на чемпионате Европы в бельгийском Лимбурге, который состоится с 11 по 15 сентября, мы россиян не увидим. Европейские велочиновники их просто решили не пускать, не удосужившись синхронизировать свои действия с Международным союзом велосипедистов (UCI).

Кто вставляет палки в колеса

Конечно, UCI в нынешних обстоятельствах сложно назвать антироссийской федерацией. По сути только Международный союз велосипедистов и Международная федерация тенниса (а также ATP и WTA) не стали отстранять в 2022-м россиян от соревнований. Разве что под раздачу попали российские команды, которым запретили выступать. Но сами гонщики при условии нейтрального статуса получили возможность продолжать состязаться. Пусть некоторым, кстати, в нейтральном статусе было отказано. Самые вопиющие примеры — призеры Олимпийских игр на треке Мария Новолодская и Анастасия Войнова. Хотя обе говорили, что сами на нейтральный статус не подавали.

Мария Новолодская. Фото Global Look Press

Как бы то ни было, в начале 2024-го речь шла о более чем 40 допущенных до международных стартов россиянах при четырех отказах. Наши соотечественники были весьма заметны в ряде гонок, занимали призовые места и даже одерживали победы. Глеб Сырица, Тамара Дронова и Алена Иванченко съездили на Игры в Париж, где, впрочем, были очень далеки от медалей. Мог выступить на Олимпиаде и Власов, но отказался по собственному желанию из-за неудобного профиля трассы. Как бы то ни было, выбор у него имелся.

Другое дело, что с 2022-го россияне ни разу не выступили на чемпионатах мира и Европы на шоссе и треке, хотя это весьма престижные старты, в которых участвуют очень многие звезды. Из-за этого, кстати, мы не увидели наших гонщиков на Олимпиаде в трековой программе, ведь они вынуждены были пропустить квалификационные отборы.

В 2023 году, чтобы принять участие в объединенном чемпионате мира в Глазго, от россиян британцы потребовали подписать очень жесткую декларацию о нейтралитете. «Там заведомо невыполнимые требования. Если декларация UCI носит вполне гуманный и допустимый характер для нейтрального спортсмена, то там можно подписаться. А то, что требуют англичане, подписать невозможно. Они это сделали специально, чтобы там никого не было», — говорил тогда «СЭ» знаменитый трековый тренер Александр Кузнецов.

Тамара Дронова. Фото Global Look Press

Иероглифы подвели

Естественно, россияне соревнования пропустили, а в UCI устами президента организации Давида Лапартьяна всего лишь заявили британским чиновникам об «обеспокоенности тем, что подобные меры могут повлиять на будущую оценку заявок Великобритании на организацию мероприятий UCI». Но понятно, что ни на что запретительная для россиян декларация не повлияла.

В январе 2024-го в голландском Аппелдорне на трековом чемпионате Европы местные власти также решили не пускать наших спортсменов. Дав понять на уровне министра спорта Нидерландов, что их позиция непреклонна. В Европейском союзе велосипедистов (UEC) приняли такие слова совершенно спокойно.

Теперь же не увидим мы россиян и в Лимбурге. Понятно, что шоссейный чемпионат Европы не всегда собирает мощный состав, да и проходит он во время «Вуэльты Испании». Но при этом наверняка желающие при наличии возможностей бы нашлись. «Ситуация такая, что Международный союз велосипедистов допускает наших гонщиков в нейтральном статусе, а UEC пока нет. Ранее и на трековые соревнования под эгидой UEC нам не удавалось попасть. А вот на чемпионат мира квоты есть, и есть спортсмены, выразившие желание поехать», — заявил сайту федерального спортивного телеканала президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов.

Он выразил надежду, что мы увидим россиян на ЧМ-2024 в Цюрихе (21 — 28 сентября). Однако квота в любом случае будет минимальной. «Мы заявили пока двух спортсменов. Это Тамара Дронова и Александр Власов. Пока только эти двое спортсменов едут на соревнования. Остальные у нас под вопросом и, скорее всего, не поедут», — сообщил ТАСС главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян.

По поводу чемпионата мира по велотреку, который состоится в Баллерупе (Дания) с 16 по 20 октября, пока конкретики нет, но сомнения остаются. При этом россияне порой сами упускают шансы проявить себя на международной арене. Показателен пример юниорского трекового чемпионата мира-2024 в китайском Лояне. «Пропустим юниорский чемпионат мира. Технический сбой произошел при подаче на визу, получилась накладка. Со стороны приглашения были некорректно присланы документы, в связи с этим пошла задержка. В итоге под дату планируемого выезда визы не оказались выданы.Сложно кого-то обвинять. Со стороны организаторов не проверили, документы были в иероглифах, нам было сложно проверить», — объяснял ТАСС Екимов.