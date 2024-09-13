Россия создает свой «Тур де Франс». Его профинансируют из бюджета

Выйти на европейский топ-уровень будет непросто, но ведь надо с чего-то начинать.

От слов о проведении в скором времени масштабной многодневной велогонки по территории нашей страны, похоже, перешли к делу. Причем на самом высоком уровне. Кабинет министров поручил собрать организационный комитет по подготовке и проведению многодневной велогонки «Россия» начиная с 2025 года. Ранее в правительстве уже говорили о планах по нашему ответу «Тур де Франс», который должен одновременно помочь привлечь граждан к здоровому образу жизни, а также повысить туристическую привлекательность регионов, по которым пройдет велогонка.

Наш ответ «Большой петле»

Популярность «Тур де Франс» не только в мире спорта, но и спорта в целом и даже в массовой культуре очень велика. По сути, эта гонка давно вышла за рамки чисто спорта. И, само собой, Франции. Супермногодневку по всему миру смотрит гигантское количество людей (в 2023-м говорилось о суммарной аудитории в 3,5 миллиарда), а доходы от нее неуклонно приближаются к 100 миллионам евро в год. При этом, в отличие от подавляющего большинства спортивных соревнований, доходов от продажи билетов у «Тур де Франс» нет, хотя по обочинам дорог собираются миллионы зрителей, а порой и настоящих велопаломников. Примерно 55 процентов заработков идет от телетрансляций, около 40 процентов — от спонсоров, еще примерно 5 процентов, а то и чуть больше, — от городов, принимающих этапы.

Стандартный ценник на прием этапа для города — несколько сотен тысяч евро, но есть и исключения. Старт, или Grand Depart, который в последние годы проходит за пределами Франции, стоит гораздо дороже — несколько миллионов евро. К примеру, Барселона за то, чтобы принять старт «Большой петли» 2026 года, заплатила в районе 7-8 миллионов евро. Обычно расходы себя окупают — во время и после проведения этапов «Тур де Франс» туристическая привлекательность регионов заметно повышается.

При этом надо учитывать, что в Европе профессиональный велоспорт куда более популярен, чем в России. Где международные гонки высокого уровня в последние десятилетия не проводились. Если, конечно, не считать нескольких этапов «Велогонки мира» в восьмидесятые. Так что в организационном плане опыта проведения топ-соревнований по шоссейному велоспорту, честно признаться, нет. Нет, скажем так, и «культуры потребления» этих гонок — то есть потенциальной зрительской аудитории и очереди из спонсоров и городов, желающих через многодневку повысить свою туристическую привлекательность. То есть очевидно, что стать российским «Тур де Франс» в плане доходов и прибыли сразу не получится, да и в ближайшей перспективе — тоже.

Фото Федерация велосипедного спорта России

Оздоровительный и туристический эффект в перспективе

Получится ли вообще? Тут тоже есть вопросы. Но запланированная на 2025-й многодневная гонка «Россия» — это (пока точно) не про коммерцию и прибыль, тут другие задачи. И о них еще в апреле 2024-го в рамках подготовки к гонке «Две столицы», которая, кстати, состоится с 14 по 18 сентября 2024-го, говорил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Что мы хотим от этой гонки, исходя из задач, которые ставит перед нами Президент РФ Владимир Путин, это, безусловно, обеспечить рост вовлеченности в любимый и доступный вид спорта россиян, вспомнить о ветеранах велоспорта, популяризировать туристические дестинации на пути следования спортсменов. Такие мероприятия дают синергетический эффект для спорта и туризма, спонсорский потенциал достаточно высокий. В текущем году предлагаю провести тестовые соревнования в формате «Гонка двух столиц» между Санкт-Петербургом и Москвой с заездом в такие города, как Тверь, Великий Новгород — всего шесть субъектов. В 2025 году, в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне, состоится большая велогонка, которая охватит несколько регионов страны и по масштабам не будет уступать «Тур де Франс», — заявил Чернышенко на совещании.

Таким образом, «Две столицы» должна стать тестовым соревнованием для более масштабной многодневной гонки, которая получит название «Россия» и впервые состоится в 2025 году. Информация о поручении кабинета министров собрать оргкомитет для проведения этой многодневки с 2025 года и в дальнейшем сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации. Причем председателем оргкомитета уже назначен министр спорта РФ Михаил Дягтерев.

Точный бюджет не объявлен, но финансирование расходов при подготовке и проведении велогонок планируется осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены федеральным бюджетом, а также за счет средств иных источников. Кроме того, исполнительным органам субъектов России, на территории которых будут проводиться велогонки, рекомендуется принять меры по их подготовке и проведению, а также по финансированию расходов на эти цели. В общем-то, и на «Тур де Франс» часть средств идет из бюджетов регионов, поэтому это кажется вполне разумным.

Естественно, для того чтобы велогонка привлекла к себе внимание, требуется заметное количество факторов. Прежде всего — удобный и интересный маршрут по красивым природным местам, в том числе с горными этапами. А также желательно участие сильных гонщиков. Понятно, что топ-иностранцев и топ-команды на гонки вне Международного союза велосипедистов (UCI) привлечь будет очень сложно, а скорее, невозможно. По крайней мере пока.

Александр Власов. Фото Global Look Press

Да и лидеры российского велоспорта с учетом того, что тот же Александр Власов и еще несколько ребят связаны контрактами с иностранными командами, вряд ли смогут выступить на «России» — 2025. Однако талантов все равно хватает. Да и сейчас важно проработать все технические моменты, которые в Европе отлажены, а в России — нет: перекрытие дорог (да и качество самих дорог, признаем, не везде близко к идеалу), сопровождение велокаравана, качественные картинка и показ на телеканалах, в том числе достопримечательностей.

А приучение россиян к просмотру таких гонок может занять даже не годы, а десятилетия. Но надо нарабатывать опыт, благо уже сейчас проходит немало многодневок, позволяющих это делать: «Золото Ладоги», «Дружба народов Северного Кавказа», «Две столицы». По статистике, более четверти россиян имеют свой велосипед, а более половины хотя бы иногда катаются на велосипедах в течение года. Так что потенциальная аудитория многодневной велогонки «Россия» только в нашей стране составляет десятки миллионов.