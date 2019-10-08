Появилась новая версия гибели велогонщика Пантани

Итальянский велогонщик Марко Пантани мог скончаться не от передозировки наркотиков, сообщает Mediaset.

— Он умер не от кокаина. Марко был убит, — заявил знакомый спортсмена Фабио Мирадосса в программе La Lene. — Возможно, те, кто убил его, не хотели этого делать, но он точно был убит. Не знаю, почему полиция и судьи не стали глубже раскапывать тему. В момент смерти он был в комнате не один, его заставили глотать кокаин, пользуясь его неадекватным состоянием. Но кто? Зачем? Расследование должно быть возобновлено.

Пантани скончался 14 февраля 2004 года в Римини. Он известен своими победами на этапах «Тур де Франс» и «Джиро Д'Италия» (в 1998 году).