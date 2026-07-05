Новиков выиграл групповую гонку на чемпионате России по велоспорту на шоссе

Савва Новиков занял первое место в групповой гонке на 198 км на чемпионате России по велоспорту на шоссе в Казани.

Спортсмен преодолел дистанцию за 4 часа 45 минут 47 секунд. Вторым стал Михаил Фокин, который уступил Новикову 4,07 секунды. Тройку призеров замкнул Артемий Хомяков с отставанием от победителя в 37,92 секунды.

В субботу женскую групповую гонку выиграла Марина Комина. Второй финишировала Елизавета Арчибасова, третьей — Кристина Новикова.

Чемпионат России по велоспорту на шоссе проходил с 1 по 5 июля.