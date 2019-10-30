Организаторы отменили «Тур Калифорнии» в 2020 году

Престижная велогонка «Тур Калифорнии» не будет проводиться в 2020 году. Об этом заявила компания-организатор соревнований AEG. В своем сообщении организаторы подчеркивают, что им нужно пересмотреть бизнес-модель этой гонки, чтобы оценить целесообразность возобновления ее проведения в 2021 году.

«Тур Калифорнии» появился в календаре в 2006 году, а в 2017 году гонка была включена в Мировой тур и стала одной из наиболее престижных в Америке. Планировалось, что в 2020 году она пройдет с 10 по 16 мая. Традиционно в ней принимали участие многие сильнейшие велогонщики тура.