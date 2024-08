Каким будет симулятор жизни inZOI — корейский «убийца The Sims»

Почти как The Sims — только круче.

Бывает, темные лошадки, на которых никто не ставил, становятся народными любимцами. Такой в свое время была первая The Sims — низкобюджетная игра, геймплей которой, по сути, сводился к рутине — убери дом, накорми сима.

С тех пор The Sims обросла целой серией сиквелов, модов и DLC и все еще уверенно держится в топе самых популярных игр. Не обошлось и без подражателей — достаточно вспомнить хотя бы анонсированную в прошлом году Life By You. К сожалению, «убийца The Sims», как нарекли Life by You в сети, скончался раньше, чем увидел свет: издатели свернули проект с пометкой «не оправдал ожиданий».

Фото Maxis

А вот второй конкурент популярного симулятора inZOI от южнокорейской компании Krafton все это время чувствовал себя хорошо и вполне может стать новым королем в жанре. Рассказываем, что на сегодня известно об этой игре.

Дата релиза, стоимость и платформы

Фото Maxis

inZOI обещали выпустить до конца 2024 года, но точной даты выхода до сих пор нет. Не стоит удивляться, если релиз перенесут — осталось не так много времени, а игра технически очень сложная. Сначала inZOI появится на ПК, а чуть позже станет доступна на консолях PS5 и Xbox Series. Цена игры пока тоже неизвестна.

Недавно в базе данных Steam обнаружилась демо-версия inZOI — к сожалению, скачать ее пока не получится. По слухам, в ознакомительном фрагменте игроки смогут поэкспериментировать с редактором персонажей.

Системные требования

Фото Maxis

На днях авторы поделились в Steam информацией о системных требованиях.

Минимальные требования:

— Процессор: Intel i5 10400, AMD Ryzen 3600

— Видеокарта: NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT

— Оперативная память: 12 ГБ ОЗУ

Рекомендованные требования:

— Процессор: Intel i7 12700, AMD Ryzen 5800

— Видеокарта: NVIDIA RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 XT

— Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

Геймплей

Фото Maxis

Для тех, кто уже знаком с миром The Sims, геймплей предстоящей игры не станет сюрпризом. Вам предложат создать своего персонажа с помощью редактора — гораздо более детализированного, чем в той же The Sims.

Можно будет не только настроить цвет волос, но и выбрать дизайн ногтей. Возможности по кастомизации этим не ограничиваются: игра позволит загрузить собственное фото и создать на его основе героя, точь-в-точь похожего на вас.

В inZOI присутствуют знакомые механики: можно построить и обставить дом, продвинуться по карьерной лестнице, организовать распорядок дня, завести отношения. Помимо этого, разработчики добавили в inZOI множество новых фишек. Например, получится прокатиться на автомобиле и даже попасть в аварию со смертельным исходом — зависит от вашего стиля вождения.

Фото Maxis

Любопытно выглядит система кармы: действия персонажей будут учитываться и влиять на отношение к ним окружающих зои. Кстати, именно так в игре называются местные симы. Создатели также планируют ввести новую потребность — теперь человечки будут нуждаться в признании окружающих. Эта потребность повлияет на психологическое состояние персонажа.

В игре заявлены сразу 3 географические локации — Сеул, Санта-Моника и город из Юго-Восточной Азии. После релиза их станет даже больше! Разработчики позволят игрокам менять элементы городской среды. Вставьте ссылку на YouTube — и ваше видео уже показывают на билбордах города. Или заселите улицы симпатичными котиками — количество вариантов поистине велико.

Графика

Фото Maxis

Судя по скриншотам и роликам, выглядит игра фотореалистично — проработка персонажей, интерьеров и городской среды радует глаз. Что, в общем, ожидаемо, учитывая движок Unreal Engine 5. Однако плата за это великолепие — высокие системные требования, которые осилит не каждый компьютер.

Пока что все выглядит красиво и звучит многообещающе. Похоже, у inZOI есть все шансы составить The Sims достойную конкуренцию — и заставить ее разработчиков, студию Maxis, попотеть.