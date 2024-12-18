Как получить Базза Лайтера из «Истории игрушек» в Brawl Stars

В Brawl Stars появился герой, знакомый нам с детства.

Brawl Stars — одна из самых популярных мобильных игр, и ее авторы делают все, чтобы это так и оставалось. Совсем недавно они устроили ивент, посвященный культовым мультфильмам из серии «История игрушек».

Теперь к себе в команду можно заполучить самого Базза Лайтера — главного героя мультиков. Но как именно это сделать? Давайте разберемся.

Как разблокировать Базза Лайтера в Brawl Stars

На самом деле сделать это совсем несложно. Запустите Brwal Stars, перейдите во вкладку «Магазин», прокрутите до объявления с надписью Brawlidays и изображением героя, кликните по нему и заберите героя. Поздравляем! Вы получили легендарного персонажа максимального уровня.

Как долго можно будет играть за Базза Лайтера

Жизнерадостный космонавт не останется с вами навсегда. Базз Лайтер — гость в Brawl Stars, и его приключение закончится уже 4 февраля. Возможно, в будущем он снова появится в игре, временно или постоянно, но пока никаких сведений об этом нет. Поэтому тем, кому понравился герой, стоит ловить момент.

Что особенного в Баззе Лайтере в Brawl Stars

Самое главное отличие героя — он обладает сразу тремя режимами атаки. «Лазер» отвечает за дальний бой и поджигает врагов, «Меч» — за ближний бой и пополнение здоровья героя. «Крылья» говорят сами за себя — используйте их, чтобы увеличивать скорость и сбрасывать на противников бомбы.

Кроме того, Баззу Лайтеру достались два усиления: «Гаджет: Турбоускорители» (рывок вперед) и «Гиперзаряд: Бравада» — улучшает все остальные способности.