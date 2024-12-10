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Сегодня, 12:50

В Brawl Stars вышло обновление — в игре появился герой из «Истории игрушек»

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Сегодня ценители мобильной Brawl Stars не смогли зайти в приложение. Пугаться не стоит — разработчики внедряют крупное обновление, которое добавит контент из «Истории игрушек» — в том числе и главного героя мультфильма Базза Лайтера.

Brawl Stars. Как скачать или обновить Brawl Stars на iPhone и Android

Он станет временно доступен в качестве бойца с 12 декабря по 4 февраля. Хватает в патче и другого контента, от новых событий и карт до двух постоянных бойцов — контроллера Meeple и танка Ollie. Впрочемm они станут доступны позже.

Прочитать о том, как обновить игру в России, можно выше.

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