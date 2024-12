Лучшая консоль 2024 года — Xbox Series, PlayStation 5 или Nintendo Switch

В консольной войне победила дружба?

Провожая 2024-й, нельзя не рассказать об успехах и громких провалах платформодержателей. Кто отличился больше всех как в одном, так и другом смыслах? И какую консоль следует признать лучшей в уходящем году?

Sony PlayStation 5: провалы и успехи за 2024-й

Начнем с хорошего. 2024 год подарил немало годных эксклюзивов, которые либо не выйдут на консолях конкурентов, либо это случится нескоро. Final Fantasy VII Rebirth, Stellar Blade, ремейки Until Dawn и Silent Hill 2. Ну и, само собой, забравший «Игру года» на The Game Awards 2024 платформер Astro Bot. Это не считая условной «мелочевки», вроде ремастеров The Last of Us Part II и Horizon Zero Dawn.

С продажами консолей дела тоже идут хорошо, чему во многом поспособствовали прошлогодний релиз Slim-модели и выход PS5 Pro осенью 2024-го. С последней вообще вышло забавно. В интернете было столько насмешек над ценой и сомнительными преимуществами Pro-версии над базовой. Но как только дошло до дела, что спрос внезапно превысил предложение. Как же так получается?

PS5 Pro.

Впрочем, сама консоль оказалась вовсе не такой всесильной, как нас пытался убедить Марк Церни в анонсирующем ролике. Помните пафосные речи про «Больше вам не придется выбирать между графикой и производительностью»?

На практике даже проекты от внутренних студий частенько не выдают 60 fps в Pro-режиме. К тому же в ряде игр по-прежнему приходится выбирать между двумя режимами. Кого в этом винить? Студии, не успевшие оптимизировать все должным образом? Или маркетологов, сильно приукрасивших действительность?

Как бы там ни было, но PS5 Pro на данном этапе не производит впечатления вожделенной покупки. Как говорится, посмотреть бы сейчас на лица тех, кто помчался на Avito продавать старую консоль в угоду дорогостоящей новинке.

И, конечно, это скорее фейл — даже с поправкой на то, что Microsoft пока не торопится анонсировать свою Pro-консоль. Быть может, в компании смекнули, что это просто не нужно и лучше дождаться полноценного некстгена?

Astro Bot.

2024 год запомнился не только спорной PS5 Pro, но и несколькими громкими провалами. Знаменитый скандал с обязательной привязкой PSN-аккаунтов для игры в ПК-версии проектов от внутренних студий. Приятно, что компания стремится расширить аудиторию, но не такой же ценой. Несмотря на активную критику со стороны сообщества, отменять данное решение не стали.

Как пояснил в ноябре операционный директор Хироки Тотоки, привязка PSN-аккаунтов необходима для обеспечения дополнительной безопасности. Лучше бы он рассказал, каким образом эта «обязаловка» поможет одиночным проектам, вроде God of War Ragnarok и Marvel's Spider-Man.

Ну и на десерт — самая постыдная глава в истории Sony за последние годы. Печально известный шутер Concord, который игроки пропустили за ненадобностью, да и критики его особо не жаловали.

Concord.

Итог — закрытие серверов по прошествии всего двух недель после выхода. Еще раз вдумайтесь — ДВЕ НЕДЕЛИ. Кто там предрекал громкий провал Skull & Bones и хихикал над Redfall? Sony всех перещеголяла, причем в плохом смысле.

Xbox Series: провалы и успехи за 2024-й

Начавший за здравие Фил Спенсер так и не смог убедить подавляющее большинство геймеров в том, что семейство Xbox Series является более выгодным вложением денег, нежели PS5. В 2024-й игровое подразделение Microsoft уже заступило с изрядно подмоченной репутацией.

Проекты, на которые делалась ставка, провалились. Redfall, перезапуск Forza Motorsport и, конечно же, нахайпленный по самое не хочу Starfield. Известие о том, что Xbox станет чуть ли не экосистемой, доступной на всех устройствах, и многие вчерашние эксклюзивы со временем появятся на консолях конкурентов, тоже не на шутку разозлило приверженцев бренда.

Starfield.

Проектов, ради которых не играющие на ПК люди покупали Xbox Series, и так немного. А тут еще их собираются портировать, пускай и не в полном объеме. Если не бы ряд приятных анонсов, вроде новой Gears of War, то про бренд Xbox в уходящем году вряд ли можно было сказать что-то хорошее. Езда на старых заслугах и всего три видных релиза: Senua's Saga: Hellblade II, Microsoft Flight Simulator 2024 и Indiana Jones and the Great Circle.

И это при том, что первая скорее одноразовый бенчмарк, вторая выйдет на PS5 грядущей весной, а Microsoft Flight Simulator 2024 закидали негативными отзывами за технические проблемы. Впрочем, еще больше негатива выпало на душу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которую мало того, что обделили инновациями, так еще и утопили в багах и ужасной оптимизации.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото Steam

Nintendo Switch: успехи и провалы за 2024-й

Самым нейтральным в контексте взлетов и падений выдался у Nintendo. Switch по-прежнему отлично продается, несмотря на расплодившиеся на каждом шагу портативные ПК: ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go и множество других.

Эти устройства могут похвастаться куда более обширной библиотекой игр, не говоря уж о возможности эмуляции других игровых консолей и самой Switch. Тем не менее детище Nintendo по-прежнему подкупает простотой в использовании и относительно низкой ценой в сравнении с конкурентами.

А вот в плане игр год выдался тухловатым. Да, был ремастер Luigi's Mansion 2, годная The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom с Зельдой в главной роли, а также прекрасный ремейк Paper Mario: The Thousand-Year Door. Но все это меркнет по сравнению с вышедшими в 2023-м The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Super Mario Bros. Wonder, которые произвели эффект разорвавшейся бомбы.

Luigi's Mansion 2.

Первая, несмотря на утечку в сеть за две недели до релиза, разошлась тиражом 10 млн копий лишь за первые три дня продаж. Второй повезло чуть меньше — 4,3 млн за первые две недели. Но в любом случае оба результата впору назвать выдающимися. Вышедшим же в 2024-м эксклюзивам, увы, такое не снилось.

Ну и, конечно, хочется пожурить Nintendo за то, что она продолжает тянуть резину с анонсом преемника Switch, слухи о котором ходят не первый год. Но, по крайней мере, в компании подтвердили, что новая консоль получит обратную совместимость с предшественницей. Поэтому сомневаться в том, что компания вновь выпустит на рынок гибридное устройство, уже не приходится.

Так кто же в итоге победил?

Как следует взвесив все «за» и «против», решили, что явного победителя в 2024-м нет. Nintendo в уходящем году преимущественно ехала на старых заслугах, не выпустив ни одной выдающейся игры и не анонсировав новую консоль.

На радость владельцам PS5 Sony зарелизила куда больше стоящих внимания проектов и пускай спорную, но все же условно новую консоль. С другой стороны, приснопамятная история с PSN и оглушительный провал Concord нанесли серьезный репутационный удар. Поэтому по итогу получилась ничья.

А вот кто порадовал меньше всех, так это Microsoft. Известие о портировании ряда эксклюзивов на сторонние платформы многие поклонники бренда Xbox расценили как предательство. И не сказать, что зря. Фил Спенсер уже не первый год только и делает, что скупает игровые студии и обещает показать всем кузькину мать.

PS5 vs. Xbox Series X.

Но на деле большая часть потенциальных хитов переехала на 2025-й. В итоге из-под пера внутренних студий в 2024-м вышла разве что безумно красивая, но одноразовая Senua's Saga: Hellblade II, отличая Indiana Jones and the Great Circle и раскритикованная за технические проблемы Microsoft Flight Simulator 2024.

Для компании с таким потенциалом это ужас. Ах да, простите, еще был S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, который если и выйдет на консолях конкурентов, то явно не в ближайшее время. Вот только сама игра получилась очень средненькой, поэтому так себе аргумент в пользу Xbox.

При этом на руку бренду по-прежнему играют две вещи: недорогая Xbox Series S и сервис Xbox Game Pass. Но это не более чем старые заслуги. Поэтому в контексте успехов в 2024-м Microsoft однозначно осталась в проигравших.

Xbox Series S.

Если же говорить в общем, то уходящий год не особо повлиял на отношение игроков к той или иной консоли. Switch по-прежнему предлагает непонятную многим библиотеку игр, но компенсирует это концепцией 2 в 1. Фанатов проектов от внутренних студий, несмотря на их активное портирование на ПК, куда больше, нежели приверженцев Xbox. Но в то же время Microsoft предлагает Game Pass и компромиссный «некстген» по очень вкусной цене.

В 2025-м у Xbox есть шансы переманить часть аудитории в свой лагерь. Совершенно очевидно, что большую часть громких анонсов Nintendo бережет для новой консоли, а перечень эксклюзивов Xbox, готовящихся к релизу в течение 2025 года, пока что выглядит куда богаче того, что наобещали нам на PlayStation.