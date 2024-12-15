Рабочие промокоды для Roblox на декабрь 2024 года
Roblox — платформа для создания пользовательских игр, которая завоевала сердца миллионов игроков. Она предоставляет широкие возможности для творчества, позволяя создавать авторский контент и взаимодействовать с чужим.
Разработчики предусмотрели систему промокодов, которые открывают доступ к эксклюзивным предметам, внутриигровой валюте и различным бонусам. В этой статье мы собрали рабочие промокоды, актуальные в декабре 2024 года.
Актуальные промокоды для Roblox в декабре 2024 года
|
Название промокода
|
Награда
|
SPIDERCOLA
|
плечевой питомец Spider Cola
|
TWEETROBLOX
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плечевой питомец The Bird Says
Актуальные промокоды для Roblox Island of Move
|
Название промокода
|
Награда
|
DIY
|
посох Kinetic Staff Back Bling
|
GETMOVING
|
очки Speedy Shades
|
SETTINGTHESTAGE
|
рюкзак Build It Backpack
|
STRIKEAPOSE
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кепка Hustle Hat
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VICTORYLAP
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наушники Cardio Cans
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WORLDALIVE
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плечевой аксессуар Crystalline Companion
Актуальные промокоды для Roblox Mansion of Wonder
|Название промокода
|Награда
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BOARDWALK
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поясной аксессуар Ring of Flames
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FXARTIST
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рюкзак Artist Backpack
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GLIMMER
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головной убор Head Slime Hat
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PARTICLEWIZARD
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плечевой аксессуар Tomes of the Magus
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THINGSGOBOOM
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поясной аксессуар Ghostly Aura Waist Item
Как активировать промокоды для Roblox
Активация промокодов для Roblox происходит на сайте. Войдите в свою учетную запись. Введите код в свободном поле, а затем подтвердите действие, нажав на кнопку Redeem. На экране появится уведомление об активации кода.