Рабочие промокоды для Roblox на декабрь 2024 года

И деньги со школьных обедов тратить не надо.

Roblox — платформа для создания пользовательских игр, которая завоевала сердца миллионов игроков. Она предоставляет широкие возможности для творчества, позволяя создавать авторский контент и взаимодействовать с чужим.

Разработчики предусмотрели систему промокодов, которые открывают доступ к эксклюзивным предметам, внутриигровой валюте и различным бонусам. В этой статье мы собрали рабочие промокоды, актуальные в декабре 2024 года.

Актуальные промокоды для Roblox в декабре 2024 года

Название промокода Награда SPIDERCOLA плечевой питомец Spider Cola TWEETROBLOX плечевой питомец The Bird Says

Актуальные промокоды для Roblox Island of Move

Название промокода Награда DIY посох Kinetic Staff Back Bling GETMOVING очки Speedy Shades SETTINGTHESTAGE рюкзак Build It Backpack STRIKEAPOSE кепка Hustle Hat VICTORYLAP наушники Cardio Cans WORLDALIVE плечевой аксессуар Crystalline Companion

Актуальные промокоды для Roblox Mansion of Wonder

Название промокода Награда BOARDWALK поясной аксессуар Ring of Flames FXARTIST рюкзак Artist Backpack GLIMMER головной убор Head Slime Hat PARTICLEWIZARD плечевой аксессуар Tomes of the Magus THINGSGOBOOM поясной аксессуар Ghostly Aura Waist Item

Как активировать промокоды для Roblox

Активация промокодов для Roblox происходит на сайте. Войдите в свою учетную запись. Введите код в свободном поле, а затем подтвердите действие, нажав на кнопку Redeem. На экране появится уведомление об активации кода.