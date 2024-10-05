Гайд на Шилонен в Genshin Impact — лучшая сборка, ротации и отряды

В перспективе — один из сильнейших героев поддержки.

В начале октября в Genshin Impact выйдет обновление 5.1 с новым героем Шилонен — натлантской девушкой-кузнецом, которая может сходу стать одним из самых полезных играбельных персонажей.

Этот материал расскажет о том, как можно собрать и использовать Шилонен в бою, начиная от подробностей ротации с базовыми механиками и заканчивая вариациями союзников в разных отрядах.

Как получить Шилонен в Genshin Impact

Поскольку новый герой относится к числу ивентовых легендарных 5-звездочных персонажей, пригласить Шилонен в свой отряд можно только с помощью временной молитвы событий. Баннер Шилонен будет открыт в Genshin Impact в первой половине версии 5.1, то есть с 9 по 29 октября 2024 года.

В следующий раз он появится в игре минимум через несколько месяцев: если не успеть взять персонажа через молитвы событий до 29 октября, то шанс получить Шилонен может представиться только весной, а то и летом-осенью 2025 года.

Как и в других случаях, шанс на выпадение пятизвездочного персонажа из баннера — 0,6%, но механика гаранта позволит через 90 попыток точно получить героя наивысшей редкости. В большинстве случаев это происходит еще раньше, после 75 «круток» — а некоторым везет и на раннюю «легу».

Шилонен.

Как играть за Шилонен — роль персонажа и механики

Новый персонаж может выполнять сразу несколько ролей в зависимости от стиля игры и выбранного снаряжения. Чаще всего Шилонен рассматривают на позицию саппорта, сравнивая ее по полезности с Кадзухой, однако девушка-кузнец может играть и как дамагер, наносящий много урона напрямую.

Основная механика Шилонен — три гео-сэмплера, которые могут превратиться в другие элементы в соответствии со стихиями союзников в отряде — пиро, крио, электро или гидро. Если герой набирает очки Ночного духа, то накладывает на врагов ослабление к урона этих стихий.

Если кратко, персонаж может понижать врагам сопротивление к урону от ваших дамагеров. В то же время Шилонен актуальна в гео-отрядах за счет собственного урона, оставляя сэмплерам баффы от стандартного элемента.

Способности Шилонен

Возможности персонажа зависят от активных сэмплов (точнее, их стихий) и состояния Ночного духа — новой механики Натлана, которая дает Шилонен накладывать резисты к урону на врагов вокруг и активирует другие баффы.

— обычные и заряженные атаки стандартны, но при переходе в состояние Ночного духа герой активируется режим Клинков-роликов, заменяющий обычные удары на четыре удара роликами в зависимости от показателя защиты;

— Скретч Йоуаль (элементальный скилл, Е) как раз вводит Шилонен в состояние Ночного духа, заменяя обычные атаки. Сам скилл дает 45 очков, каждая атака — еще по 35, после прокачки таланта. Набрав 90, персонаж активирует сэмплы стихий, ослабляя врагов. Время перезарядки — 7 секунд.

— В ритме оцелота! (ультимейт, Q) наносит гео-урон и дает один из эффектов в зависимости от сэмплов. Если у Шилонен хотя бы два союзника других стихий (пиро, крио, гидро или электро) — она начинает лечить активного персонажа. Если гео-героев в отряде три или четыре, то она наносит большой урон по площади.

Механика Ночного духа и активации сэмплов кажется сложной, поэтому мы разберем происходящее на примере реального сражения.

Ротация Шилонен

На деле геймплей девушки-кузнеца очень прост. Выбрав одну из двух (саппорт или дамагер) основных вариаций, мы подбираем отряд по стихиям, а в бою просто набираем очки Ночного духа и, если нужно, наносим урон.

— Начинать бой лучше не самой Шилонен, а другому саппорту или саб-дд. Это позволит активировать ее сигнатурные артефакты и создаст реакции — достаточно «повесить» нужную стихию на противников;

— Переключаемся на Шилонен и нажимаем Е, активируя Ночной дух. Это сразу даст вам 45 очков;

— Атаки Шилонен станут сильнее и будут давать по 35 очков Духа. Достаточно нанести по врагам два удара, чтобы набрать больше 90 и активировать баффы — после этого сэмплы стихий союзников активируются.

Далее ваша ротация зависит от роли Шилонен и ситуации на поле боя. Если это саппорт, то пользуемся дебаффами на врагах — сразу после активации сэмплов переключаемся на дамагеров и наносим им урон привычными атаками.

Если Шилонен — дамагер и/или играется в гео-отряде, то убирать ее с поля сразу необязательно. Она может нанести еще несколько сильных ударов, пока активна е-шка, а затем по возможности активировать ульту и еще раз атаковать по площади.

Для саппорт-Шилонен ультимейт использовать можно, особенно если здоровье союзников снижается — девушка лечит персонажа, не находясь на поле боя.

Созвездия Шилонен

Если у вас есть достаточно валюты, чтобы усилить героя, то хорошим вариантом будет добраться до С2. Останавливаться на С1 смысла почти нет.

Созвездие Круток до выпадения (сред / макс) Усиления С1 200-360 Трата очков Ночного духа и флогистона во время Благословения снижается на 30%, а ограничение по времени очков Ночного духа повышается на 45%. С2 300-540 Исходные сэмплы Гео всегда активны. Активируя другие сэмплы, Шилонен дает дополнительные баффы: +50% урона для гео, +45% силы атаки пиро, +45% к здоровью гидро, +60% крит. урона крио, -6 секунд к откату ульты и восстановление 25 энергии для электро. С3 400-720 Увеличивает уровень элементального навыка на 3. С4 500-900 Элементальный навык также активирует эффект, при котором атаки союзников наносят дополнительный урон: 65% от защиты Шилонен. С5 600-1080 Увеличивает уровень взрыва стихии (ультимейта) на 3. С6 800-1260 После нажатия элементального скилла снимаются ограничения и увеличивается урон от атак, трата выносливости и флогистона прекращается, урон повышается на 300% от защиты, каждую секунду герой лечит союзников на 150% от защиты.

Для улучшения героини до 90-го уровня потребуются следующие ресурсы:

— Топазы Притхива — гео-камни, падающие с гео-боссов, таких как Гео гипостазис, Змей руин, Бесконечный механический массив или Аждаха;

— Свистки дозорных и воинов — ресурс, который можно добыть в открытом мире, сражаясь с заврианскими воинами в Натлане;

— Ядро таинственного источника — материал с нового босса Автоматон таинственного источника, который откроется только после выхода 5.1;

— Сверкающая хризантема — диковинка Натлана, растет рядом со стадионом Натлана и близ Холма Уитцтли;

— Мора и книжки опыта героя.

Число нужных материалов для любого уровня.

Материалы для прокачки талантов Шилонен

Для прокачки талантов потребуются мора, а также:

— книги талантов «О сжигании» из подземелья Огненные руины в Натлане;

— редкий ресурс Зеркало Мусин, который выпадает из босса Секи но Ками;

— короны прозрения для открытия 10-го, последнего уровня.

Лучшее оружие для Шилонен в Genshin Impact

Урон и другие эффекты зависят от параметра защиты, именно его стоит искать в первую очередь. Также Шилонен нужен высокий показатель восстановления энергии, а при роли дамагера — еще и критический шанс с критическим уроном.

Наилучшим вариантом будет новый сигнатурный меч, но если у вас не хватает донатной валюты, его может заменить бесплатное оружие из Натланта.

— Песнь патруля пиков, 5-звездочный: сигнатурный меч, повышающий защиту и баффающий других членов отряда;

— Ураку мисугири, 5-звездочный: «сигна» Тиори, которую можно получить из того же баннера, что удобно. Больше подходит для Шилонена-дамагера, но меч также имеет пассивный бонус к защите, полезный и для саппорта;

— Флейта Эспицаль, 4-звездочный: бесплатный меч, который можно сделать у кузнеца в Натлане. Дает много защиты, пусть это и единственный бонус;

— Клятва свободы, 5-звездочный: хороший меч с баффами для саппорта, но только если у вас достаточно защиты без оружия;

— Киноварное веретено, 4-звездочный: неплохой меч на защиту, но получить его можно было только в патче 2.3, так что есть он далеко не у всех;

— Меч Фавония, 4-звездочный: хороший меч для саппортов, который в том числе даёт восстановление энергии.

Артефакты — лучший сет для Шилонен

При фарме стоит искать артефакты с показателем «процент от защиты», а в дополнительных показателях — восстановление энергии и критический урон / критический шанс. Стандартный билд очень простой:

— Цветок — HP;

— Перо — сила атаки;

— Часы — % защиты;

— Кубок — % защиты;

— Корона — % защиты.

Саб-статы: защита > восстановление энергии > крит. урон / шанс > все остальное.

Если у вас слишком много защиты, то можно рассмотреть альтернативы. Саппорт-Шилонен может взять корону на бонус к лечению или часы на восстановление энергии. Если вы хотите чтобы герой наносил больше урона, то можно поставить кубок на бонус к гео-урону и поискать больше критов в саб.статах.

Что касается наборов артефактов, то лучше всего Шилонен подойдет сет из нового данжа в Натлане. Если его нет, подойдут бонусы на защиту, гео-урон и восстановление энергии — как полных наборов, так и 2+2.

— Свиток героя сожженного города — лучший набор для Шилонен, дающий энергию от Ночного духа и баффающий элементальный урон союзников;

— Кокон сладких грез — два предмета увеличивают защиту на 30%, а весь набор поднимает гео-урон. Доступен в данже острова Сэйрай;

— Моллюск морских красок — подойдет, если вы рассматриваете Шилонен как хиллера. Фармится в том же данже, поэтому легче собрать 2+2;

— Архаичный камень — увеличивает гео-урон и дает бонусный дамаг для союзников. Сет из Ли Юэ появился давно и есть у многих;

— Обсидиановый фолиант — второй сет из нового данжа, который усиляет дамагера-Шилонен.

Рекомендуемые значения характеристик Шилонен

На любой позиции важны две характеристики — защита для усиления и восстановление энергии, чтобы можно было чаще использовать ультимейт. Дамагер-Шилонен старается собрать больше критов, но без ущерба другим статам:

— защита: от 2500 и выше;

— восстановление энергии: 180-210%;

— крит. шанс и крит. урона: 1 к 2, начиная от 60% / 120%.

Лучшие персонажи для Шилонен и примеры отрядов

Как мы уже выяснили выше, есть два основных варианта отрядов с Шилонен. В одном случае новый герой выполняет роль саппорта (бафера или хиллера) — в другом занимается позицию дамагера или же «драйвера».

Также стоит помнить, что наиболее эффективно Шилонен действует либо в пачке с двумя героями стихий пиро, крио, гидро или электро, либо же в полноценной гео-пачке из четырех героев этого элемента. В первом варианте команде не требуется хилер, ведь лечить способна сама Шилонен, но герой с щитом лишним не будет.

Лучшие герои в команды с Шилонен

Основные дамагеры Сап-дд Саппорты — Невилет

— Муалани

— Ху Тао

— Арлекино

— Ризли

— Клоринда

— Итто

— Навия — Е Лань

— Син Цю

— Сян Лин

— Розария

— Фишль

— Райдэн

— Альбедо

— Качина — Чжун Ли

— Горо

— Юнь Цзинь

— Кадзуха

— Сахароза

— Тома

— Лайла

— Диона