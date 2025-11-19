CyberPRO
19 ноября, 21:00

Обзор Dispatch. Яркая супергеройская новелла от AdHoc Studio

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Обложка цифрового Deluxe-издания Диспатч.
Фото Steam
Как покорить тысячи людей с помощью привычных образов? Студия AdHoc Studio отвечает — создать игру с супергероями, то должны вместе заниматься обыденными делами, например, работать в команде департамента по реагированию современного Лос-Анджелеса. В материале рассказываем о Dispatch и причинах ее успеха.

Системные требования Dispatch

Минимальные требования:

  • ОС: Windows 10 (64-разрядная) или выше

  • Процессор: 2,0 ГГц

  • Память: 2 ГБ ОЗУ

  • Графика: Nvidia GTX 970 или эквивалент

  • DirectX: Версия 11

  • Хранилище: 25 ГБ свободного места

  • Звуковая карта: совместимая с DirectX

Рекомендуемые системные требования Dispatch:

  • ОС: Windows 10 (64-разрядная) или более поздняя версия

  • Процессор: Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 5 2600 или выше

  • Память: 16 ГБ ОЗУ

  • Графика: NVIDIA GTX 1050 / AMD Radeon RX 580

  • DirectX: Версия 11

  • Хранилище: 25 ГБ свободного места

  • Звуковая карта: совместимая с DirectX

Трейлер Dispatch

О Dispatch

Компьютерная игра в жанре эпизодического приключения (визуальная новелла) была разработана двумя студиями в сотрудничестве — AdHoc Studio и Critical Role Productions. Всего внутри 8 эпизодов, которые выходят постепенно. Дата выхода Dispatch 22 октября 2025 года — последняя часть эпизодов вышла 12 ноября. Поиграть в яркий проект можно на PC или PlayStation 5, другие платформы не были предусмотрены.

Диалоги между героями становятся важной частью Dispatch.
Фото Steam

Актерский состав

У проекта два главных руководителя — Ник Герман и Деннис Ленарт. Они так же выступали режиссерами, среди продюссеров — Натали Герман, Пьер Шоретт и Майкл Чонг. Исполнителями ролей стали такие актеры, как Аарон Пол, Джеффри Райт, Эрин Иветт, Лора Бэйли, Трэвис Уиллингхэм, Мэттью Мерсер, Jacksepticeye, MoistCr1TiKaL, Джоэл Хейвер, Алана Пирс и некоторые другие.

Сюжет Dispatch

В центре истории находится Роберт Робертсон — Мехамен, что устроился диспетчером в отдел перевоспитания злодеев. Ранее его костюм был уничтожен из-за чего он вынужден сделать паузу в своей карьере супергероя. Местом действия стал Лос-Анджелес, где нормальным стало иметь сверхъестественные способности.

Роберт «Мехамен» Робертсон.
Фото Steam

Робертсон пытается отыскать убийцу отца, который имеет прозвище Полог и возглавляет банду Красное Кольцо — к ним в ловушку попадает Мехамен, где его структура серьезно повреждается и требует ремонта. После этого Блонди Блейзер и предлагает ему работу в филиале СДС в Торрансе — она же починит его взаимен помощи там.

Помимо линии Мехамена — есть и вторая линия, к которой относится команда злодеев, что находятся у него на попечении. Они активно идут к исправлению и постепенно становятся все более сплоченной командой, что действует на всеобщее благо. При этом каждый из них представляет харизматичного и яркого персонажа, что со временем раскрываются с разных сторон. Каждый новый эпизод держит геймера в напряжении, не позволяя расслабиться.

Злодеев в Диспатче сделали крайне запоминающимися.
Фото YouTube

Игровой процесс Dispatch

Среди других игровых новинок Диспатч по-настоящему выделяется — она стала жанровым смешением новеллы и приключенческого сериала, где геймер может оказывать влияние на происходящее. Проект позиционирует себя как историю с нелинейным сюжетом, хотя, как и в большинстве случаев, оказывается, что это скорее условность. Однако игрок все же принимает важные решения, например, когда необходимо исключить того или иного персонажа.

Геймплей Dispatch

Основная задача — управление сменами, где необходимо распределить героев на выполнение задач, что будут появляться на карте альтернативного Лос-Анджелеса. Перед назначением того или иного персонажа важно учесть, что они имеют свои слабые и сильные стороны, а значит, справляются с миссиями по-разному. Периодически предстоит вмешиваться в ход и отдавать конкретные указания по преодолению сложностей.

Выбирать в Диспатч приходится достаточно часто.
Фото Steam

С каждой выполненной миссией персонажи приобретают опыт и могут становиться лучше, открывая новые сверхспособности и навыки. Подобрать наиболее сильный состав становится важной задачей для лучшего прохождения. Всё это сопровождается стихийными сложностями, а также комичными диалогами между героями, что так и норовят подколоть друг друга.

Визуал Dispatch

Главная и самая важная часть «Диспатча» — это графика, которая влюбляет в себя с первых секунд. Студия сделала визуальный аспект проекта по-настоящему проработанным и ярким, но не выбивающим глаза, он ближе к комиксам, что совместились с сериальностью — мультипликация здесь также сделана на высоком уровне. Детальное внимание уделено и сценами сражений — они чувствуются динамичными, насыщенными и плавными, что позволяет максимально погрузиться в процесс.

Сражение в Dispatch.
Фото Steam

При правильных настройках игрок не столкнется с просадками частоты кадров — сам проект не слишком требовательный к графике, хотя и создан на Unreal Engine 4. Разработчики старательно перенесли цветовую палитру и уделили внимание не только окружению, но и самим персонажам, которые получились очень колоритными и запоминающимися.

Эпизоды Dispatch

  1. «Переход» — Роберт Робертсон, также известный как Мехамен, выслеживает убийцу своего отца, и события принимают неожиданный оборот. Авторы сценария: Пьер Шоретт, Майанна Беррен, Эшли Джеффалоун, Сьюзи Мэтсон, Полли Рагуимов, Крис Ребберт и Чад Райнесс.

  2. «Первый день» — Роберт начинает свой первый рабочий день в СДС и знакомится с «Я-Командой». Авторы сценария: Пьер Шоретт, Майанна Беррен, Сьюзи Мэтсон, Чад Райнесс, Эшли Джеффалоун и Полли Рагуимов.

  3. «Текучка» — Роберту сообщают, что ему необходимо исключить одного члена «Я-команды». Авторы сценария: Сьюзи Мэтсон, Пьер Шоретт, Майанна Беррен, Чад Райнесс, Эшли Джеффалоун и Полли Рагуимов.

  4. «Реформа» — После исключения члена команды Роберту приходится разбираться с последствиями и выбирать нового участника. Авторы сценария: Эшли Джеффалоун, Майанна Беррин, Сьюзи Мэтсон, Чад Райнесс, Пьер Шоретт и Полли Рагуимов.

  5. «Командный дух» — После долгого дня расследований «Я-команда» отдыхает вместе в злодейском баре. Авторы сценария: Чад Райнесс, Майанна Беррин, Сьюзи Мэтсон, Пьер Шоретт, Эшли Джеффалоун, Полли Рагуимов и Крис Ребберт.

  6. «Звенья цепи» — После неудачной попытки восстановить костюм Мехамена, возникают планы помочь Роберту найти недостающий компонент. Авторы сценария: Чад Райнесс, Пьер Шоретт, Майанна Беррен, Эшли Джеффалоун, Сьюзи Мэтсон, Полли Рагуимов и Крис Ребберт.

  7. «Ретроспектива» — После инцидента Роберту предстоит принять трудное решение — уволить или оставить определенного члена команды. Авторы сценария: Крис Ребберт, Пьер Шоретт, Майанна Беррен, Эшли Джеффалоун, Сьюзи Мэтсон, Полли Рагуимов и Чад Райнесс.

  8. «Единство» — Роберту и «Я-команде» приходится бороться с растущей угрозой по всему городу. Авторы сценария: Пьер Шоретт, Майанна Беррин, Чад Райнесс, Ник Герман, Эшли Джеффалоне, Сьюзи Мэтсон и Полли Рагуимов.

Рейтинг Dispatch

  • Metacritic — 89/100

  • OpenCritic — 89/100

  • Destructoid — 8,5/10

  • Game Informer — 9/10

  • GameSpot — 8/10

  • IGN — 9/10

  • VideoGamer — 10/10

  • PC Gamer (US) — 89/100

