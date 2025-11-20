Assassin's Creed: начало истории серии от Альтаира

Assassin's Creed — игра, разработанная студией Ubisoft Montreal, вышла в 2007 году и положила начало целой серии проектов, один из которых вышел не так давно — 20 марта 2025 года, когда выпустили Assassin's Creed Shadow. Основной жанр — экшен-приключение с элементами стелса, что стало особенной для франшизы. Поиграть можно на PC, PS3 и Xbox 360, хотя изначально его выпустили эксклюзивно для PlayStation.

«Кредо Ассасина» пережило несколько изданий: уже в феврале 2008 года вышел специальный приквел для Nintendo игры Assassin's Creed: Altair's Chronicles, а уже в апреле — расширенная версия для PC, что получила название Assassin's Creed Director's Cut Edition и значительно расширила возможности для ведения расследований.

Идея и игровой процесс

Действие игры Assassin's Creed разворачивается в двух временных линиях — в 1191 и 2012 годах. В обеих эпохах мы управляем персонажами, которые связаны между собой. В современной части главным героем становится Дезмонд Майлс, бармен, похищенный исследователями из компании «Абстерго Индастриз». Они используют его и машину «Анимус», чтобы найти осколок артефакта, принадлежащего предку Дезмонда — Альтаиру ибн Ла-Ахаду. Альтаир был ассасином времен Крестовых походов и занимался поиском важных сведений.

Альтаир схваченный орденом крестоносцев. Фото YouTube