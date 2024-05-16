Какой будет Assassin's Creed Shadows, когда она выйдет и на каких платформах

Assassin's Creed про Японию ждали уже давно, но выбор героев многих, мягко говоря, разочаровал.

Assassin's Creed Shadows (ранее Codename Red) была официально анонсирована вчера, 15 мая. После выхода первого кинематографического трейлера следующая часть многолетней серии Ubisoft быстро стала одной из самых ожидаемых игр этого года. Рассказываем, что про нее известно прямо сейчас.

Дата выхода Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows окажется на полках магазинов до конца 2024 года, а именно 15 ноября 2024 года. Это соответствует стратегии Ubisoft, так как все предыдущие игры серии выходили с октября по ноябрь.

На каких платформах появится Assassin's Creed Shadows

Игра выйдет исключительно на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X. О старых платформах ничего сказано не было. И это, скорее всего, неслучайно: по слухам, игра не выйдет на PlayStation 4 и Xbox One. Это логичная тенденция последнего времени. Большинство новых игр обходят стороной старые платформы, так что как бы кому-то ни хотелось, но придется обновляться.

Герои Assassin's Creed Shadows

В новой Assassin's Creed Shadows будет представлено сразу два главных героя: Наоэ и Ясукэ. Наоэ — адепт синоби, а Ясукэ — африканский самурай.

Второй герой, то бишь Ясукэ, основан на реальном прототипе — историческом персонаже, который служил у феодала Оды Нобунаги. На самом деле о нем известно немногое. Только то, что он приехал в Японию в 1579-м в качестве раба.

Ясукэ (слева) и Наоэ.

От выбора персонажа зависит поведение жителей города. Самурая обожают и уважают, так что герой будет буквально утопать во взглядах. А вот Наоэ будет незаметной фигурой и сможет легко сливаться с толпой.

Разработчики заявили, что решение включить двух главных героев было связано с желанием создать двух разных героев с разными механиками.

«Мы хотим, чтобы игрок испытал разный опыт, мы не могли реализовать обе фантазии в одном персонаже», — говорит директор игры Шарль Бенуа.

Как и в Assassin's Creed Syndicate, игроки смогут переключаться между Наоэ и Ясуке в любой момент. Значит, появятся ситуации, в которых один персонаж может быть полезнее другого. У каждого персонажа также будут свои уникальные миссии, которые необходимо выполнить, пока он находится под контролем игрока.

Сюжет Assassin's Creed Shadows

Действие игры происходит в Японии феодальной эпохи, а именно в период Адзути-Момояма. Игра начнется где-то в 1579-м. Как и во многих других играх франшизы, по мере продвижения игрока сюжет, скорее всего, охватит и другие годы.

Хотя по сравнению с ним «окружение в Shadows покажется шире». Ubisoft хотела придать горам и замкам феодальной эпохи ощущение масштаба.

Геймплей Assassin's Creed Shadows

Геймплей Assassin's Creed Shadows еще не был продемонстрирован, поэтому многое из того, что мы сейчас знаем об игровом процессе, основано на довольно расплывчатых объявлениях и коротком первом трейлере.

Как уже было сказано, один герой сосредоточится на скрытных убийствах, а другой будет использовать более прямой стиль, основанный на двуручном оружии.

На геймплей будет влиять и новая система глобального освещения, которая создаст динамический свет и тени. Теперь мы сможем прятаться в тени, уничтожать фонари и убивать факелоносцев, чтобы сделать свет приглушенным. Экспонометр в пользовательском интерфейсе показывает, насколько хорошо вы скрыты: от полностью видимого до полностью скрытого.

Слуги — это новый тип NPC, занимающий промежуточное положение между мирными жителями и врагами. Они не могут сражаться, но могут вызвать подкрепление. У них есть свои маршруты, а по ночам они носят с собой фонари.

Герои смогут ползать по земле. Это позволит нам быть еще более скрытными, а также проходить через небольшие отверстия.

Возвратится орлиное зрение, которое позволит видеть силуэты неигровых персонажей сквозь стены. Враги отмечены красным, а новые слуги — оранжевым.

Птица, похожая на дрона, которая использовалась в трех предыдущих играх серии для разведки местности и обозначения целей, теперь будет недоступна.

Во времена феодальной Японии не использовались щиты, так что снаряжение игрока не будет включать в себя никаких защитных средств, кроме брони. Она может быть сломана во время боя, так как будет иметь систему прочности.

В игре будет реализована полноценная разрушаемая среда: практически каждая опора в игре может быть динамически повреждена вашим оружием. Катаны реалистично прорезают кусты и корзины, оставляя точные следы от лезвия. Стрелы оставят точные проколы, а тупое оружие разобьет горшки на мелкие кусочки.

Будет доступно множество видов оружия той эпохи: в том числе катана, боевая дубина канабо, копья яри, сюрикены, кунаи и кусаригама. У каждого оружия будет свое дерево навыков. Потратив время на использование определенного оружия, вы улучшите свои навыки обращения с ним.

Разработчики обещают сделать красивый открытый мир, населенный не однообразными NPC, а действительно живыми и реалистичными людьми.

Знаменитые точки синхронизации возвратятся, но в новом виде. Расположенные на высоких зданиях и горах они больше не будут отображать на карте множество значков, но будут выделять интересные места и достопримечательности.

К счастью, несмотря на это небольшое изменение, точки синхронизации по-прежнему будут действовать как места быстрого перемещения.

Сколько будет стоить Assassin's Creed Shadows

Предзаказы уже открылись на официальном сайте магазина Ubisoft и в крупных розничных магазинах. Естественно, везде, кроме России. Цифровая версия игры будет поставляться в трех изданиях: Standard, Gold и Ultimate с различными дополнениями, включая ранний доступ на три дня и Season Pass.

Сколько игра будет стоить в России, пока неизвестно. Скорее всего, диски поступят в российские магазины через параллельный импорт. За рубежом за стандартную версию игры просят 109,95 доллара, а версия Gold продается за 159,95 доллара.

Assassin's Creed Shadows тонет в дизлайках

Дебютный трейлер игры утонул в дизлайках: на 4 миллиона просмотров приходится более 200 тысяч дизлайков. Особенно недовольны японцы. Им не очень нравится, что в игре про Японию придется играть за темнокожего персонажа.

Тем более что доподлинно неизвестно, являлся ли Ясукэ действительно самураем, так как, по историческим справкам и сведениям, он был скорее прислугой, который прибыл в Японию вместе с португальскими рабами.