ГОООООООЛ! Обзор Superball — необычной попытки создать фантастический футбол

Футбол в киберпанк-декорациях и с потенциалом, который, впрочем, еще нужно раскрыть.

Светлая мысль о том, что можно пинать по полю круглый предмет, пришла людям в голову уже очень давно — этим занимались еще римские легионеры. С тех пор тренировка превратилась в полноценное развлечение, а игра обросла множеством правил и вариаций. Тем не менее мы продолжаем придумывать новые способы поиздеваться над мячиком — пусть и в виртуальном пространстве. Встречайте — Superball, новая условно-бесплатная игра о необычном футболе.

Не совсем ракетная лига

Всякий, кто знаком с Rocket League, мгновенно поймет, что тут происходит. По три игрока в команде, каждый из которых играет за единственного героя, непропорционально большой мяч, ворота-выемки — все выглядит очень знакомо. Правда, вместо машин в качестве игроков выступают разнообразные персонажи.

Суперболисты могут прыгать, вести мяч рядом с собой, швырять его на приличные расстояния и, самое главное, использовать гаджеты и способности. Главное, чего не стоит ждать — это полноценного экшена: вражеских игроков можно разве что ненадолго оглушить, но полноценного истребления оппонентов не предполагается. Мы тут гоняем мячик по полю, а не устраиваем бои без правил.

Пока гаджетов в игре немного и особенным разнообразием они не отличаются — можно отобрать мяч поэффектнее, можно оглушить оппонента. Впрочем, это явно изменится — на гаджетах завязана и прокачка, а два слота с возможностью выбирать предмет для каждого намекают на будущее разнообразие.

Супергерои без плащей

Способности же выглядят гораздо интереснее уже сейчас — здесь и рывки, и «дисейблы», позволяющие вывести оппонентов из игры, и суперспособности, позволяющие сделать красивый гол. Например, именно благодаря этому то и дело забивают вратари, выбирающие персонажа, отбивающего мяч через все поле.

Кажется, что способностям не хватает баланса — некоторые, как закрученный гол из прыжка, кажутся слишком сильными, другие, напротив, не оправдывают затрат. Но баланс неизбежно будет меняться, а некоторые претензии и вовсе наверняка являются следствием неопытности игроков — разработчики гордятся тем, что Superball работает по принципу «просто научиться, сложно стать мастером».

И на деле справедливы обе части высказывания. Игра встречает нового пользователя обучением, сделанным очень и очень хорошо — оно не перегружено, но при этом помогает выучить все основные механики.

Помогает и управление — давать пасы и контролировать мяч несложно, чему помогают отметки на поле. Правда, первый же матч с опытными игроками мгновенно развевает все иллюзии — в Superball все-таки нужно учиться играть, если не хочешь видеть счет вроде 14:2. В такие моменты игра предлагает сдаться.

Кстати, по ощущениям труднее всего приходится вратарю — уж очень много в игре способов забить гол под безумным углом, да и персонажи защиты не отличаются высокой скоростью. Тем не менее уже на релизе находились те, кто защищал ворота как лев — вероятно, набравшись опыта на закрытом бета-тестировании.

Если возвращаться к сравнению с Rocket League, то, пожалуй, игра кажется медленнее, да и арены здесь поменьше. Но оно и понятно — все-таки Superball заметно ближе к традиционным футбольным матчам, чем к фигурам высшего пилотажа на почти летающих автомобилях. Стоит заметить, что матчи длятся совсем недолго и каждый из них просто не успевает наскучить.

Технический перерыв

Графикой Superball не блещет, но для Free-to-Play проекта это вполне ожидаемо — аудитория должна быть большой, а мощными компьютерами обладают далеко не все. Кроме того, для мультиплеерной игры количество кадров в секунду и читаемость происходящего на экране важнее красот.

Что куда более печально, не обладает игра и хоть сколько-то выдающимся стилем. Глядя на экран, мы понимаем, что художники видели Overwatch — и на этом все. Визуальные образы персонажей выглядят банально и пресно: стильных мальчиков, милых девочек и увесистых киборгов мы видели не раз и далеко не два.

Примерно то же самое можно сказать и об аренах. Они хорошо соотносятся с лором игры, точнее с намеком на него, который можно найти в биографиях персонажей, не выглядят некачественными, не сильно отвлекают на себя, но и только. Особенных красот или густой атмосферы можно не ждать.

Тот же самый Overwatch, при всех своих недостатках, подарил множество запоминающихся образов. Однако здесь не все потеряно — в будущем Superball ожидают как новые герои, так и новые варианты кастомизации для старых.

Технически игра работает пристойно, не считая периодических обрывов связи. Впрочем, они ни разу не происходили во время матча и скорее были следствием релизной нагрузки. Встречались и мелкие баги, вроде невозможности пропустить повтор или неверно аттрибутировного гола, но всерьез впечатление они не портят.

Вообще, даже по главному меню видно, что авторы Superball затеяли игру вдолгую — новый герой с порцией дополнительного контента должен появляться в каждом сезонном выпуске, которые должны выходить каждые два месяца. Получится ли у студии выдерживать такой ритм — вопрос интересный. Если да, то это решит одну из основных проблем игр-сервисов — недостаток чего-то новенького, вызывающий постепенный отток игроков.

И от этого зависит будущее игры. Да, гонять гигантские мячики и делать подлянки оппонентам весело, но как скоро такой игровой игровой процесс начнет утомлять?

Есть ощущение, что пока что в Superball не удастся спустить даже 2-3 сотни часов. Преодолеть этот барьер можно, но для этого понадобятся серьезные усилия — новый контент, новые герои, новые режимы, прогрессия... И если у разработчиков получится, то у них появятся все шансы найти свою преданную аудиторию.