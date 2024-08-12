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Сегодня, 19:00

Half-Life: Alyx начала работать без VR на ПК — теперь полноценно

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Теперь в Half-Life: Alyx можно поиграть и без гарнитур виртуальной реальности. Точнее, сделать это можно было и раньше, благодаря моду NoVR, но с его новым обновлением играть стало гораздо комфортнее.

Half-Life: Alyx. Portal 2, Counter-Strike 1.6, Half-Life: Alyx и еще 7 лучших игр Valve

Оптимизация стала лучше, появилась возможность решить ранее непроходимые паззлы и были исправлены десятки других недочетов. Желающие пройти Alyx с клавиатурой и мышью могут скачать мод уже сейчас. Разумеется, для его работы нужна сама игра, которую прямо сейчас можно купить в Steam с хорошей скидкой.

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