Представлено больше 30 минут свежего геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2, но вся речь в видео на украинском

Вышел дневник разработки S.T.A.L.K.E.R. 2. В более чем получасовом ролике сотрудники студии GSC рассказали об игре и показали немало геймплея.

Были раскрыты следующие подробности проекта:

За одно прохождение не получится увидеть весь контент.

В игре будет бесшовный мир без границ и загрузок.

Игровой мир будет состоять из 20 регионов.

Каждый регион будет выделяться не только уникальной местностью, но и типами врагов.

Дополнительные квесты будут влиять на общую историю и концовки.

В игре появятся 35 видов оружия.

Любое оружие в игре можно будет модифицировать.

Общий хронометраж катсцен составляет около 3 часов.

Разумеется, потрудиться над переводом на русский язык в голову никому не пришло — ролик озвучен исключительно на украинском. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 назначен 20 ноября — если, конечно, не произойдет очередного переноса.