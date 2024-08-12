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Сегодня, 20:20

Представлено больше 30 минут свежего геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2, но вся речь в видео на украинском

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото GSC

Вышел дневник разработки S.T.A.L.K.E.R. 2. В более чем получасовом ролике сотрудники студии GSC рассказали об игре и показали немало геймплея.

Были раскрыты следующие подробности проекта:

  • За одно прохождение не получится увидеть весь контент.
  • В игре будет бесшовный мир без границ и загрузок.
  • Игровой мир будет состоять из 20 регионов.
  • Каждый регион будет выделяться не только уникальной местностью, но и типами врагов.
  • Дополнительные квесты будут влиять на общую историю и концовки.
  • В игре появятся 35 видов оружия.
  • Любое оружие в игре можно будет модифицировать.
  • Общий хронометраж катсцен составляет около 3 часов.
S.T.A.L.K.E.R. 2. Теперь официально: S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли с сентября на ноябрь

Разумеется, потрудиться над переводом на русский язык в голову никому не пришло — ролик озвучен исключительно на украинском. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 назначен 20 ноября — если, конечно, не произойдет очередного переноса.

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