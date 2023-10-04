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Сегодня, 20:59

На Android и iOS появится обновленный Hitman

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Hitman: Blood Money — Reprisal.
Фото IO Interactive

Hitman: Blood Money, классическая часть серии о похождениях лысого киллера со штрих-кодом на голове, уже совсем скоро посетит смартфоны.

Переиздание получит подзаголовок Reprisal и обзаведется новыми механиками из своих продолжений, вроде мини-карты и режима с подсветкой важных NPC. Получится даже подключить к телефону геймпад или клавиатуру с мышью, если, конечно, устройство поддерживает такую возможность.

Hitman: Blood Money — Reprisal выйдет на Android и iOS уже этой осенью, а зимой игра появится и на Nintendo: Switch.

Источник: DTF
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