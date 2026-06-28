Работе над Haunted Chocolatier затягивается — сообщил разработчик Stardew Valley

Эрик Барон, автор симулятора фермера Stardew Valley, поделился последними подробностями о подготовке игры о шоколатье.

Барон работал над книгой рецептов шоколада, чтобы сделать ее полезной и интуитивно понятной, и хочет, чтобы она радовала геймеров. Он не показывает скриншоты и видео, так как многие элементы будут меняться, и он не хочет демонстрировать недоделанный продукт.