Российские видеоигры будут представлены на выставках Tokyo Game Show и G-Star в Японии и Южной Корее

Свыше 20 московских компаний смогут представить свои продукты на международных выставках Tokyo Game Show и G-Star — сообщила руководитель АКИ Гюльнара Агамова. Tokyo Game Show пройдет с 17 по 21 сентября в Японии, G-Star — с 15 по 22 ноября в Южной Корее.

Прием заявок открывается 1 июля на сайте Агентства креативных индустрий Москвы. Подать заявку может любая московская видеоигровая компания. По итогам отбора победители получат оборудованные места на коллективных стендах кластера и доступ к B2B-встречам с международными издателями, инвесторами и партнерами.

Конкурс проходит в рамках проекта «Московский видеоигровой экспорт» (Moscow Game Export) — программе по международному продвижению экосистемы Московского кластера видеоигр и анимации. Программа запущена в 2025 году на базе кластера и объединяет коллективные стенды на международных выставках, бизнес-миссии, фестивали за рубежом и поддержку студий в продвижении.